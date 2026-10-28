Бывший генеральный прокурор Кравченко заявил, что за ним следили в Австрии: среди причастных — руководители НАБУ и САП

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что ещё в сентябре получил информацию о подготовке противоправных насильственных действий в его отношении. По его словам, к организации группы, которая якобы должна была совершить эти действия, могли быть причастны руководители НАБУ и САП, а приказы поступали из Офиса президента.

Об этом Руслан Кравченко написал в соцсетях, отвечая на многочисленные запросы журналистов о событиях, произошедших в Австрии в октябре.

По словам Кравченко, в Австрии задержали двух действующих военнослужащих Главного управления разведки, входящих в группу «Артан». На момент задержания их командир Виктор Торкотюк также находился в Австрии. Один из задержанных, как утверждает экс-генпрокурор, ранее работал в НАБУ в подразделении внешнего наблюдения.

Кравченко заявил, что в сентябре ему сообщили о направлении группы лиц, которая якобы должна была совершить в отношении него противоправные насильственные действия. По его словам, тогда ему прямо сказали, что об этом просили руководители НАБУ и САП.

«Мне также известно, что приказы этой группе поступали из Офиса Президента», — написал Кравченко.

В то же время он подчеркнул, что пока не располагает достоверной информацией о том, кто именно мог отдать соответствующий приказ. По его данным, Виктору Торкотюку за это якобы пообещали должность.

Также бывший генпрокурор провёл параллели с инцидентом, произошедшим летом в Монако. По его словам, соответствующим уголовным производством занимаются, в частности, прокуроры Офиса генерального прокурора, а сам он располагает информацией об обстоятельствах тех событий.

Отдельно Кравченко отметил, что в Австрии продолжается расследование в отношении четырёх человек, среди которых — двое представителей «Украинской правды».

Он также упомянул журналиста Михаила Ткача, который, по его словам, находился в Монако накануне инцидента с участием сотрудников ГУР, а также в Вене в период задержания военнослужащих разведки.

Кравченко подчеркнул, что правовая оценка этих обстоятельств, возможных связей между фигурантами и характера их деятельности в обоих случаях относится к компетенции европейских правоохранительных органов.

Напомним, бывший генпрокурор Руслан Кравченко после выезда из Украины зарегистрировал основное место жительства в Вене.

Также известно, что Руслан Кравченко задекларировал 1,36 млн грн заработной платы за неполный 2026 год, тогда как доходы его супруги Александры превысили 5,4 млн грн. Сведения об имуществе, доходах и сбережениях супругов содержатся в декларации, поданной после увольнения.

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