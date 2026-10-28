前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科表示，早在9月他就已获悉有人正在策划针对他的非法暴力行动。 据他称，涉嫌组织实施这些行动的团伙可能涉及国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的负责人，而相关指令则来自总统办公室。

鲁斯兰·克拉夫琴科在社交媒体上发表了上述言论，以此回应记者们关于10月在奥地利发生的事件的诸多询问。

克拉夫琴科称，奥地利方面拘留了两名隶属于“阿坦”组织的现役情报总局军官。被捕时，他们的指挥官维克多·托尔科图克也身处奥地利。 据这位前总检察长称，其中一名被拘留者此前曾在国家反腐败局（NABU）的外围监控部门工作。

克拉夫琴科表示，9月有人向他通报，称有一伙人被派来，据称将对他实施非法暴力行为。据他称，当时对方直言不讳地告诉他，这是应国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察局（SAP）领导人的要求。

“我还了解到，该团伙的指令来自总统办公室，”克拉夫琴科写道。

与此同时，他强调目前尚无确凿信息表明究竟是谁下达了相关命令。据他透露，维克多·托尔科图克据称因此被许诺将获得一个职位。

此外，这位前总检察长还将其与今年夏天发生在摩纳哥的一起事件进行了类比。据他称，总检察长办公室的检察官正在处理相关刑事诉讼，而他本人掌握着该事件的详情。

克拉夫琴科还特别指出，奥地利目前正在对四人展开调查，其中包括两名《乌克兰真相》的代表。

他还提到了记者米哈伊尔·特卡奇，据他称，该记者在涉及总参谋部情报总局（ГУР）人员的事件发生前一天曾身处摩纳哥，并在情报人员被拘留期间曾身处维也纳。

克拉夫琴科强调，对这两起事件的法律评估、涉案人员之间可能存在的关联以及其活动性质的认定，均属于欧洲执法机构的职权范围。

需要指出的是，前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科在离开乌克兰后，已在维也纳登记了主要居住地。

此外，据透露，鲁斯兰·克拉夫琴科申报了2026年未满全年期间136万格里夫纳的工资收入，而其妻子亚历山德拉的收入则超过了540万格里夫纳。 关于这对夫妇的财产、收入和储蓄的信息，均包含在其离职后提交的申报表中。

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