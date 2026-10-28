В Киеве чиновники переплатили более ₴2,1 млн при закупке камер видеонаблюдения

Одному из руководителей коммунального предприятия «Информатика» было предъявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей убытки для бюджета столицы на сумму свыше 2,1 млн грн. По данным следствия, в 2024 году сетевые камеры для системы видеонаблюдения Киева были приобретены по ценам, значительно превышавшим рыночные.

По версии следствия, в 2024 году чиновник не обеспечил надлежащего контроля за проверкой обоснованности цен на оборудование, предназначенное для столичной системы видеонаблюдения.

В результате сетевые камеры были закуплены по цене, значительно превышающей рыночную. Из-за этого, как установило следствие, бюджету Киева был нанесен ущерб в размере более 2,1 млн грн.

Одному из руководителей КП «Информатика» инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия. Досудебное расследование должно установить все обстоятельства закупки и действия должностного лица.

В то же время уведомление о подозрении не означает доказательства вины: её должен установить суд.

Об этом сообщили под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры города Киева.

Ранее в Киеве одному из руководителей коммунального предприятия «ШЕУ Голосеевского района» объявили подозрение в связи с возможной растратой бюджетных средств при ремонте тротуара на Голосеевском проспекте. По данным следствия, из-за завышения стоимости тротуарной плитки столичный бюджет переплатил более 1,3 млн грн.

Кроме того, должностному лицу киевского КП сообщили о подозрении в связи с переплатой за оборудование.

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В Черниговской области задержанный дезертир пытался дать взятку в размере 40 тысяч гривен.

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Напомним, что украинцам должны вернуть почти 93 миллиона переплат за коммунальные услуги

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