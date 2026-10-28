Jednemu z kierowników przedsiębiorstwa komunalnego „Informatyka” postawiono zarzut zaniedbania służbowego, które spowodowało straty w budżecie stolicy w wysokości ponad 2,1 mln hrywien. Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w 2024 r. kamery sieciowe przeznaczone do systemu monitoringu wizyjnego w Kijowie zostały zakupione po cenach znacznie przewyższających ceny rynkowe.

Zgodnie z wersją śledztwa w 2024 roku urzędnik nie zapewnił odpowiedniej kontroli nad weryfikacją zasadności cen sprzętu przeznaczonego dla stołecznego systemu monitoringu wizyjnego.

W rezultacie kamery sieciowe zakupiono po cenie znacznie przewyższającej cenę rynkową. W związku z tym, jak ustaliło śledztwo, budżetowi Kijowa wyrządzono straty w wysokości ponad 2,1 mln hrywien.

Jednemu z kierowników przedsiębiorstwa komunalnego „Informatyka” zarzuca się niedbalstwo służbowe, które spowodowało poważne konsekwencje. W ramach postępowania przygotowawczego mają zostać ustalone wszystkie okoliczności zakupu oraz działania urzędnika.

Jednocześnie zawiadomienie o podejrzeniu nie oznacza udowodnienia winy: musi to ustalić sąd.

Informację tę podała prokuratura rejonowa Obolonska w Kijowie, sprawująca nadzór procesowy nad tą sprawą.

Wcześniej w Kijowie jednemu z kierowników przedsiębiorstwa komunalnego „Służba Utrzymania Dróg Okręgu Hołosiivskiego” postawiono zarzuty w związku z możliwym sprzeniewierzeniem środków budżetowych podczas remontu chodnika przy alei Hołosiivskiej. Według danych śledztwa, w wyniku zawyżenia ceny płyt chodnikowych budżet stolicy przepłacił ponad 1,3 mln hrywien.

Ponadto urzędnikowi kijowskiego przedsiębiorstwa komunalnego postawiono zarzuty w związku z nadpłatą za sprzęt.

Wcześniej zatrzymano oficer Sztabu Generalnego za przyjęcie łapówki w wysokości 14 tysięcy dolarów.

W obwodzie czernihowskim zatrzymano dezertera, który próbował wręczyć łapówkę w wysokości 40 tysięcy hrywien.

W Kijowie ujawniono schemat unikania mobilizacji z udziałem byłego urzędnika.

SBU i Policja Narodowa ujawniły 12 schematów uchylania się od mobilizacji w ośmiu obwodach.

Przypomnijmy, że Ukraińcom ma zostać zwrócone prawie 93 miliony nadpłat za media.

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