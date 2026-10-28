市政企业“信息学”的一名负责人被指控涉嫌渎职，该行为导致首都预算损失超过210万格里夫纳。 据调查显示，2024年，基辅视频监控系统采购的网络摄像头价格远高于市场价。

据调查方称，2024年，该官员未能对基辅市视频监控系统所需设备的定价合理性进行有效核查。

结果，网络摄像头的采购价格远高于市场价。据调查确认，此举给基辅市预算造成了超过210万格里夫纳的损失。

“信息学”公用事业公司的一名负责人被指控犯有导致严重后果的渎职罪。庭前调查将查明此次采购的全部情况及该官员的行为。

同时，发出嫌疑通知并不意味着已证明有罪：有罪与否应由法院裁定。

上述消息由基辅市奥博隆区检察院在程序指导下发布。

此前，基辅市“戈洛西夫斯基区道路维护企业”的一名负责人因在戈洛西夫斯基大道人行道维修期间涉嫌挪用预算资金而被宣布涉嫌犯罪。 据调查显示，由于人行道地砖价格虚高，首都预算多支付了超过130万格里夫纳。

此外，基辅某市政企业的一名官员还因设备费用多付一事被通报涉嫌犯罪。

此前，总参谋部一名女军官因收受1.4万美元贿赂被拘留。

在切尔尼戈夫州，一名被捕的逃兵试图行贿4万格里夫纳。

基辅市查获了一起由前官员参与的逃避动员骗局。

乌克兰安全局（SBU）和国家警察在八个州揭露了12起逃避动员的骗局。

需要提醒的是，乌克兰人应获得近9300万公用事业费多收款的退款。

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