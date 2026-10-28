Ukraina otrzymuje średnio zaledwie 12 pocisków do systemu Patriot miesięcznie — powiedział Zełenski

W 2026 roku Ukraina będzie otrzymywać średnio zaledwie 12 pocisków przechwytujących miesięcznie dla systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Jednocześnie potrzeby ukraińskiej obrony przeciwlotniczej znacznie przewyższają te ilości, dlatego prezydent Wołodymyr Zełenski codziennie pracuje nad pozyskaniem dodatkowych pocisków od partnerów.

Według słów Wołodymyra Zełenskiego, w ramach programu PURL Ukraina nabywa w Stanach Zjednoczonych różne rodzaje uzbrojenia, w szczególności amunicję do samolotów F-16, pociski do systemów HIMARS, a także pociski przechwytujące do systemów Patriot i AIM.

Prezydent zaznaczył, że europejscy partnerzy pokrywają koszty tych zakupów, a sprzęt i amunicja trafiają do Ukrainy. Jednak dostawy pocisków do systemu Patriot pozostają poważnym wyzwaniem.

„Program PURL obejmuje wiele różnych elementów: pociski kalibru 20 mm do samolotów F-16, systemów HIMARS, a także systemów Patriot i AIM. Kupujemy wiele rzeczy w Stanach Zjednoczonych. Europa zapłaciła, wszystko dotarło i wszystko było w porządku. Jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadku systemów „Patriot”, stanowi to duże wyzwanie. 12 rakiet miesięcznie, średnio – oto, co otrzymamy w 2026 roku” – powiedział Zełenski.

Głowa państwa podkreśliła, że poszukiwanie rakiet dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej stało się jednym z jej codziennych zadań. Według niej nawet niewielkie dostawy od partnerów mają znaczenie dla ochrony Ukraińców przed rosyjskimi rakietami balistycznymi.

„A kiedy zapada pozytywna decyzja z tym czy innym krajem i dostaję 5, 10, 20 lub 2 pociski – jestem bardzo wdzięczny. Żyję obecnie w takich okolicznościach, że nieustannie – co tydzień – trzeba gromadzić nowe dostawy, nowe pociski, nowe środki obrony. Potrzebujemy tego codziennie – aby ratować życie naszych ludzi przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Potrzebujemy zgody ze strony Stanów Zjednoczonych. To wszystko” – zauważył prezydent.

Wołodymyr Zełenski opowiedział również o trudnościach związanych z dostawami przechwytujących pocisków z USA i innych krajów. Według niego część dokumentów dotyczących amerykańskich dostaw została już podpisana, jednak dostępne ilości nie wystarczają na pokrycie potrzeb Ukrainy.

„A więc właśnie na biurku ministra Hegset leżą pewne dokumenty, które podpisał, i być może myśli, że podpisał wszystko, ale tak nie jest. Dzieje się tak, ponieważ istnieje pakiet ze Stanów Zjednoczonych zawierający 12 pocisków, a on go podpisał. Świetnie. Ale w tym miesiącu zużyłem 35. A kwestia dotyczy 23, które znalazłem w innych miejscach.

Kiedy rozmawialiśmy z prezydentem Trumpem w Nowym Jorku, poprosiłem go: „Proszę mi dać pakiet zimowy”. Powiedziałem mu: „Potrzebuję tego pakietu. Proszę, zatwierdź ten pakiet teraz”. Podałem liczbę rakiet i powiedziałem, że jeśli mi je pan da, to nie będziemy atakować żadnych rafinerii.

A on zapytał mnie, skąd je wziąć. Powiedziałem mu, które kraje je posiadają. A on odpowiedział, że dołożą wszelkich starań, ale potrzebują rakiet, bo nie mają ich zbyt wiele” — opowiedział Zełenski.

Według prezydenta Ukraina zużyła w ciągu miesiąca 35 rakiet, podczas gdy w ramach jednego amerykańskiego pakietu przewidziano 12. Kolejne 23 rakiety udało mu się pozyskać dzięki innym źródłom dostaw.

Zełenski podkreślił, że Ukraina potrzebuje dodatkowych decyzji partnerów w sprawie przekazania rakiet przechwytujących, aby zapewnić ochronę przed rosyjskimi atakami balistycznymi i chronić życie ludzi.

Głowa państwa poinformowała o tym podczas rozmowy z dziennikarzami.

Przypomnijmy, że Ukraina od prawie miesiąca oczekuje na podpis ministra obrony USA Pita Hagseta, niezbędny do dostawy pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS. Prezydent Wołodymyr Zełenski polecił ponownie omówić tę kwestię ze stroną amerykańską.

Prezydent polecił zapewnić terminową komunikację między Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Energii i innymi zaangażowanymi strukturami w sprawie uzupełnienia zapasów sprzętu.

Wcześniej Ignat stwierdził, że rakiet Patriot zużytych na Bliskim Wschodzie wystarczyłoby Ukrainie na lata.

Tymczasem Ukraina zwraca się do Szwecji o pomoc w zakresie rakiet do systemów Patriot i IRIS-T.

Z kolei Rosja może zintensyfikować ataki balistyczne, podczas gdy Ukraina czeka na rakiety Patriot.

W tej sytuacji Polska odmówiła przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot.

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