В Киевской области разоблачили троих чиновников, вымогавших взятку в размере 3000 долларов

В Киевской области трое должностных лиц подозреваются в получении неправомерной выгоды. Среди них — двое сотрудников филиала газораспределительной компании и директор коммунального предприятия.

По данным Киевской областной прокуратуры, двое сотрудников газовой компании вымогали у владельца дома 3000 долларов за то, чтобы не составлять акт о нарушении правил эксплуатации газовых сетей и не отключать дом от газоснабжения.

В другом случае директор коммунального предприятия, по версии следствия, вымогал 3000 долларов у представителя бизнеса за содействие в согласовании документов и получении разрешения на вырубку зеленых насаждений. Также он обещал повлиять на то, чтобы в случае выявления нарушений природоохранного законодательства соответствующие органы не принимали мер.

Всех троих фигурантов задержали во время получения денег и сообщили о подозрении.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли почти $22 тысячи, более 8,5 тысячи евро и 40 тысяч гривен, а также документы и черновые записи.

Действия подозреваемых квалифицировали по статьям о получении неправомерной выгоды должностным лицом и злоупотреблении влиянием. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Киевская областная прокуратура

26 октября Высший антикоррупционный суд приговорил бывшую заместительницу председателя Дзержинского районного суда Харькова к восьми годам лишения свободы за получение 4 тысяч долларов США неправомерной выгоды. За эти средства экс-судья должна была вынести решение о возврате обвиняемому изъятых в ходе расследования более 30 тысяч долларов.

Напомним, осужденный за взятку судья из Закарпатья досрочно вышел из колонии.

Высший антикоррупционный суд 7 сентября избрал меру пресечения депутату Волынского областного совета, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в строительстве многоквартирного дома в Луцке.

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