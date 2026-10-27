Курс валют на 28 октября: доллар установил новый исторический рекорд

Официальный курс доллара США в Украине 28 октября вырос до 45,60 грн и установил новый исторический максимум. В то же время евро подешевело на 10 копеек — до 50,85 грн.

На валютном рынке сохраняется тенденция к постепенному изменению курса гривны на фоне полномасштабной войны и экономических вызовов.

По обновленным данным Национального банка Украины, в среду, 28 октября, официальные курсы основных иностранных валют составят:

Доллар США — 45,60 грн , что на 6 копеек больше, чем 27 октября. Это новый исторический максимум.

Евро — 50,85 грн, что на 10 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Предыдущий рекорд доллар установил 27 октября, когда его официальный курс составлял 45,54 грн. Евро достигло своего исторического максимума раньше — 24 августа, в конце лета, когда стоило 52,25 грн.

По данным 24 Канала, по состоянию на вечер 27 октября средние курсы валют в банках были следующими:

Доллар: покупка — 45,35 грн (+13 копеек), продажа — 45,95 грн (+11 копеек).

Евро: покупка — 50,69 грн (+6 копеек), продажа — 51,45 грн (+2 копейки).

Курс покупки означает сумму, по которой банк готов приобрести валюту у клиента, а курс продажи — цену, по которой он продает ее.

На черном рынке доллар и евро торговались по следующим средним курсам:

Доллар: покупка — 46,02 грн (+2 копейки), продажа — 46,09 грн (+2 копейки).

Евро: покупка — 51,40 грн, без изменений; продажа — 51,58 грн, что на 11 копеек меньше.

Таким образом, на черном рынке доллар стоил дороже, чем по официальному курсу Нацбанка.

По данным Finance.ua, средние курсы валют в обменных пунктах составляли:

Доллар: покупка — 45,49 грн (+32 копейки), продажа — 46,21 грн (+21 копейка).

Евро: покупка — 51,23 грн (+10 копеек), продажа — 51,91 грн (минус 2 копейки).

Курсы в конкретных банках и обменных пунктах могут отличаться в зависимости от учреждения и места расположения.

Член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что на прошлой неделе Национальный банк несколько сократил объемы продажи иностранной валюты.

В то же время потребность в поддержке валютного рынка остается значительной, поскольку регулятор продолжает сдерживать резкие курсовые колебания.

Постепенная корректировка курса гривны происходит на фоне экономических трудностей, вызванных полномасштабной войной. Национальный банк использует имеющиеся инструменты для поддержания стабильности валютного рынка и смягчения резких изменений курса.

Во вторник, 27 октября, в Украине существенно выросли курсы доллара и евро. Иностранная валюта подорожала в обменных пунктах, банковских кассах, а также в мобильных приложениях и при безналичных операциях.

В пятницу, 23 октября, банки продавали доллар по курсу от 45,30 до 45,50 грн, а евро — от 50,85 до 51,05 грн. В обменных пунктах американскую валюту можно приобрести по 45,30 грн, тогда как европейская стоит 51,10 грн.

Официальный курс валют на 23 октября 2026 года: доллар дорожает, евро дешевеет.

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