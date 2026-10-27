Kursy walut na 28 października: dolar osiągnął nowy rekord wszech czasów

Oficjalny kurs dolara amerykańskiego na Ukrainie wzrósł 28 października do 45,60 hrywny, osiągając nowy historyczny rekord. Jednocześnie euro straciło na wartości o 10 kopiejek — do 50,85 hrywny.

Na rynku walutowym utrzymuje się tendencja do stopniowych zmian kursu hrywny w kontekście wojny na pełną skalę i wyzwań gospodarczych.

Zgodnie z zaktualizowanymi danymi Narodowego Banku Ukrainy w środę, 28 października, oficjalne kursy głównych walut obcych wyniosą:

Dolar amerykański — 45,60 hrywny , czyli o 6 kopiejek więcej niż 27 października. To nowy historyczny rekord.

Euro — 50,85 hrywny, czyli o 10 kopiejek mniej w porównaniu z poprzednim dniem bankowym.

Poprzedni rekord dolar ustanowił 27 października, kiedy jego oficjalny kurs wynosił 45,54 hrywny. Euro osiągnęło swój historyczny maksimum wcześniej — 24 sierpnia, pod koniec lata, kiedy kosztowało 52,25 hrywny.

Według danych kanału 24, wieczorem 27 października średnie kursy walut w bankach wyglądały następująco:

Dolar: kupno — 45,35 hrywny (+13 kopiejek), sprzedaż — 45,95 hrywny (+11 kopiejek).

Euro: kupno — 50,69 hrywny (+6 kopiejek), sprzedaż — 51,45 hrywny (+2 kopiejki).

Kurs kupna oznacza kwotę, za którą bank jest gotów nabyć walutę od klienta, a kurs sprzedaży — cenę, za którą ją sprzedaje.

Na czarnym rynku dolar i euro były notowane według następujących średnich kursów:

Dolar: kupno — 46,02 UAH (+2 kopiejki), sprzedaż — 46,09 UAH (+2 kopiejki).

Euro: kupno — 51,40 UAH, bez zmian; sprzedaż — 51,58 UAH, czyli o 11 kopiejek mniej.

W ten sposób na czarnym rynku dolar był droższy niż według oficjalnego kursu Narodowego Banku.

Według danych serwisu Finance.ua średnie kursy walut w kantorach wynosiły:

Dolar: kupno — 45,49 UAH (+32 kopiejki), sprzedaż — 46,21 UAH (+21 kopiejka).

Euro: kupno — 51,23 UAH (+10 kopiejek), sprzedaż — 51,91 UAH (minus 2 kopiejki).

Kursy w poszczególnych bankach i kantorach mogą się różnić w zależności od instytucji i lokalizacji.

Członkini zarządu i dyrektorka departamentu operacji skarbowych Unex Banku Hanna Zolotko w komentarzu dla 24 Kanalu powiedziała, że w zeszłym tygodniu Narodowy Bank Ukrainy nieco ograniczył wolumen sprzedaży waluty zagranicznej.

Jednocześnie zapotrzebowanie na wsparcie rynku walutowego pozostaje znaczne, ponieważ organ regulacyjny nadal hamuje gwałtowne wahania kursów.

Stopniowa korekta kursu hrywny następuje w kontekście trudności gospodarczych spowodowanych wojną na pełną skalę. Bank Narodowy wykorzystuje dostępne instrumenty w celu utrzymania stabilności rynku walutowego i łagodzenia gwałtownych zmian kursu.

We wtorek, 27 października, kursy dolara i euro w Ukrainie znacznie wzrosły. Waluty obce podrożały w kantorach, kasach bankowych, a także w aplikacjach mobilnych i podczas transakcji bezgotówkowych.

W piątek, 23 października, banki sprzedawały dolara po kursie od 45,30 do 45,50 UAH, a euro – od 50,85 do 51,05 UAH. W kantorach walutę amerykańską można nabyć za 45,30 hrywny, natomiast waluta europejska kosztuje 51,10 hrywny.

Oficjalny kurs walut na 23 października 2026 r.: dolar drożeje, euro tanieje.

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