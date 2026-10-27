10月28日汇率：美元创下历史新高

10月28日，乌克兰美元官方汇率升至45.60格里夫纳，创下历史新高。与此同时，欧元贬值10科皮克，至50.85格里夫纳。

在全面战争和经济挑战的背景下，外汇市场上格里夫纳汇率仍呈逐步波动趋势。

根据乌克兰国家银行最新数据，10月28日（星期三），主要外币的官方汇率如下：

美元——45.60格里夫纳 ，较10月27日上涨6科皮克。这是新的历史最高点。

欧元——50.85格里夫纳，较前一银行交易日下跌10科皮克。

美元此前于10月27日创下纪录，当时其官方汇率为45.54格里夫纳。欧元则更早于8月24日（夏末）达到历史最高点，当时汇率为52.25格里夫纳。

据第24频道报道，截至10月27日晚，各银行的平均汇率如下：

美元： 买入——45.35格里夫纳（+13科皮克），卖出——45.95格里夫纳（+11科皮克）。

欧元：买入——50.69格里夫纳（+6科皮克），卖出——51.45格里夫纳（+2科皮克）。

买入汇率是指银行愿意以该价格从客户手中购入外汇的金额，卖出汇率则是银行以该价格出售外汇的价格。

在黑市上，美元和欧元的交易平均汇率如下：

美元： 买入价——46.02格里夫纳（+2科皮克），卖出价——46.09格里夫纳（+2科皮克）。

欧元：买入价——51.40格里夫纳，持平；卖出价——51.58格里夫纳，下跌11科皮克。

因此，黑市上的美元价格高于乌克兰国家银行的官方汇率。

据Finance.ua数据显示，各兑换点的平均汇率如下：

美元： 买入价——45.49格里夫纳（+32科皮克），卖出价——46.21格里夫纳（+21科皮克）。

欧元：买入——51.23格里夫纳（+10科皮克），卖出——51.91格里夫纳（-2科皮克）。

具体银行和兑换点的汇率可能因机构及所在地而有所不同。

Unex Bank董事会成员兼财务运营部总监安娜·佐洛特科在接受24频道采访时表示，上周乌克兰国家银行略微减少了外汇销售量。

与此同时，由于监管机构继续抑制汇率的剧烈波动，支持外汇市场的需求依然巨大。

在全面战争引发的经济困境背景下，格里夫纳汇率正逐步调整。国家银行正利用现有工具维持外汇市场稳定，并缓和汇率的剧烈波动。

10月27日（星期二），乌克兰的美元和欧元汇率大幅上涨。在外汇兑换点、银行柜台以及移动应用程序和非现金交易中，外币价格均有所上涨。

10月23日（周五），各银行美元卖出价在45.30至45.50格里夫纳之间，欧元卖出价在50.85至51.05格里夫纳之间。 在货币兑换点，美元的购买价格为45.30格里夫纳，而欧元则为51.10格里夫纳。

2026年10月23日官方汇率：美元升值，欧元贬值。

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