Отцу погибшего пограничника выплатили 2,27 млн грн вместо 15 млн: какое решение принял суд

Отец военнослужащего Государственной пограничной службы Украины, скончавшегося от повторного инфаркта во время реабилитации, обжаловал размер единовременной денежной помощи. Несмотря на то, что военно-медицинская комиссия подтвердила связь смертельного заболевания с защитой Родины, мужчине назначили 2,27 млн грн вместо 15 млн грн.

Истец считал, что имеет право на полную сумму помощи, предусмотренную для семей погибших военнослужащих во время военного положения. Львовский окружной административный суд рассмотрел дело № 380/6219/26, в котором возник вопрос о применении соответствующих норм законодательства и правовой позиции Верховного Суда, измененной в 2026 году.

Как установил суд, военнослужащий 1969 года рождения проходил службу в Государственной пограничной службе Украины в звании старшего солдата. Он был мобилизован и служил в одном из мобильных пограничных отрядов.

13 ноября 2024 года мужчина скончался во время реабилитации в санатории в поселке Немиров Яворовского района Львовской области. По данным Львовского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал повторный инфаркт миокарда.

Материалы дела содержали два важных документа.

Во-первых, акты о несчастном случае, утвержденные 15 декабря 2024 года, подтвердили, что военнослужащий скончался при исполнении обязанностей военной службы. Также было установлено, что смерть не наступила в результате правонарушения, пребывания в состоянии опьянения, умышленного причинения вреда собственному здоровью или самоубийства.

Во-вторых, Центральная военно-медицинская комиссия Госпогранслужбы в заключении от 30 января 2025 года № 81 установила, что заболевание, приведшее к смерти старшего солдата, связано с защитой Родины.

Таким образом, сам факт связи смертельного заболевания с защитой Украины не оспаривался. Спор касался того, дают ли эти обстоятельства право на специальное единовременное пособие в размере 15 млн грн.

В ноябре 2025 года отец погибшего военнослужащего подал заявление о назначении единовременной денежной помощи в связи со смертью сына.

26 января 2026 года Администрация Госпограничной службы приняла решение № 68 о назначении мужчине 2 271 000 грн. Сумма была рассчитана как 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января года смерти военнослужащего.

Во исполнение этого решения 16 февраля 2026 года был издан соответствующий приказ пограничного отряда. Уже 25 февраля средства поступили на банковский счет отца.

Однако мужчина считал, что имеет право на значительно большую сумму — 15 млн грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168, которое предусматривает специальные выплаты военнослужащим и их семьям в период военного положения.

20 февраля 2026 года он подал заявление о назначении помощи в размере 15 млн грн. В ответ пограничный отряд сообщил, что выплата будет производиться в соответствии с уже принятым решением Администрации ГПСУ на основании Порядка № 975.

Не согласившись с размером помощи, мужчина подал административный иск в суд.

Он просил:

признать противоправными и отменить решение Администрации Госпогранслужбы и приказ пограничного отряда , которыми ему было назначено пособие в размере 2 271 000 грн;

обязать ответчиков принять решение о выплате единовременной денежной помощи в размере не менее 15 млн грн.

Ключевым в споре стал вопрос, является ли заключение ВЛК о связи смертельного заболевания с защитой Родины достаточным основанием для назначения именно 15 млн грн, а также как в этой ситуации должны применяться соответствующие нормативные акты и правовая позиция Верховного Суда.

Само по себе заключение ВЛК подтверждает связь заболевания с защитой Родины, однако вопрос о размере выплаты требует отдельной правовой оценки. В приведенной части материалов дела окончательное заключение суда по требованиям отца не указано.

Ранее семье военнослужащего, скончавшегося от отравления угарным газом во время выполнения боевого задания, пришлось через суд добиваться выплаты 15 млн грн. Министерство обороны отказало в назначении пособия, аргументируя это тем, что военный погиб в результате несчастного случая, а не боевого ранения.

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