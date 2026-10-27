已故边防军人的父亲获赔227万格里夫纳而非1500万：法院作出了何种裁决

一名乌克兰国家边防局军人的父亲——该军人曾在康复期间因再次心肌梗死去世——对一次性经济补助的金额提出了异议。 尽管军事医疗委员会已确认该致命疾病与保卫祖国有关，但该男子获批的补助金额仅为227万格里夫纳，而非1500万格里夫纳。

原告认为，他有权获得战时为阵亡军人家庭规定的全额补助。 利沃夫地区行政法院审理了第380/6219/26号案件，该案涉及相关法律条款的适用以及最高法院于2026年修订后的法律立场。

经法院查明，这名1969年出生的军人曾以高级士兵军衔在乌克兰国家边防局服役。他被征召入伍后，曾在某机动边防分队服役。

2024年11月13日，该男子在利沃夫州雅沃里夫区涅米里夫村的一家疗养院接受康复治疗期间去世。据利沃夫州法医鉴定局称，死因为再次心肌梗死。

案件材料中包含两份重要文件。

首先，2024年12月15日批准的工伤事故认定书证实，该军人是在履行军事职责期间死亡的。 此外，经查明，其死亡并非因违法行为、醉酒、故意伤害自身健康或自杀所致。

其次，国家边防局中央军事医疗委员会在2025年1月30日第81号结论中认定，导致该上等兵死亡的疾病与保卫祖国有关。

因此，致命疾病与保卫乌克兰之间的关联这一事实本身并未受到质疑。争议的焦点在于，这些情况是否赋予了领取1500万格里夫纳一次性特别补助金的权利。

2025年11月，已故军人的父亲提交了申请，要求因儿子死亡而发放一次性现金补助。

2026年1月26日，国家边防局行政管理局通过第68号决定，批准向该男子发放2,271,000格里夫纳。 该金额按军人死亡当年1月1日规定的750个劳动能力人口最低生活保障标准计算得出。

为执行该决定，2026年2月16日，边防支队下达了相应命令。2月25日，款项已汇入这位父亲的银行账户。

然而，该男子认为自己有权获得数额大得多的款项——1500万格里夫纳，依据是乌克兰内阁2022年2月28日第168号决议，该决议规定在战时状态期间向军人及其家属发放特别补助。

2026年2月20日，他提交了申请，要求发放1500万格里夫纳的补助金。 边防分队回复称，将根据乌克兰国家边防局行政部门依据第975号《程序》已作出的决定进行支付。

因对补助金额不满，该男子向法院提起了行政诉讼。

他请求：

认定国家边防局行政部门及边防分队下达的 、将其补助金额定为2,271,000格里夫纳的 决定和命令违法，并予以撤销 ；

责令被告作出决定，支付金额不低于1500万格里夫纳的一次性现金补助。

本案争议的核心在于：专家医疗委员会关于致命疾病与保卫祖国之间存在关联的结论，是否足以作为确定具体为1500万格里夫纳补助金额的充分依据，以及在此情况下应如何适用相关法规及最高法院的法律立场。

专家委员会的结论本身证实了疾病与保卫祖国之间的关联，但关于赔偿金额的问题需要单独进行法律评估。在引用的案件材料中，法院对父亲诉求的最终裁决并未明确。

此前，一名在执行战斗任务时因一氧化碳中毒身亡的军人，其家属曾不得不通过法院争取获得1500万格里夫纳的赔偿。 国防部以该军人系因意外事故身亡而非战斗负伤为由，拒绝发放补助金。

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