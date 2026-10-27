В Хмельницком 38-летнему военнослужащему было предъявлено подозрение в совершении ДТП со смертельным исходом. Процессуальное руководство по делу осуществляет Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, утром 15 октября 2026 года мужчина управлял автомобилем Volkswagen Passat в состоянии алкогольного опьянения и превышал допустимую скорость. Он двигался по проспекту Мира в Хмельницком.

Приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, водитель не снизил скорость и не отреагировал на дорожную ситуацию. В результате автомобиль сбил женщину, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Военнослужащему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека, — ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет на управление транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

В то же время в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

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