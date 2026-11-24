Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор бывшему судье Киевского апелляционного административного суда Игорю Петрику. Его приговорили к семи годам лишения свободы за взятку в размере 5 тысяч долларов. Решение апелляционной инстанции было оглашено 24 ноября 2026 года, поэтому назначенное наказание остается в силе.

Согласно материалам дела, Игорь Петрик получил 5 тысяч долларов за вынесение решения судом апелляционной инстанции. Речь шла о деле по иску субъекта предпринимательской деятельности. По версии обвинения, неправомерную выгоду судья получил за решение в пользу истца. Еще 9 июля 2026 года Высший антикоррупционный суд признал Петрика виновным в получении неправомерной выгоды. Его действия квалифицировали по части третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Тогда суд приговорил бывшего судью к семи годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Также Петрику запретили в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти. Бывший судья пытался обжаловать это решение. Однако Апелляционная палата ВАКС согласилась с выводами суда первой инстанции и не нашла оснований для изменения приговора. Поэтому семь лет лишения свободы, конфискация имущества и трехлетний запрет на занятие государственных должностей остаются в силе.

Постановление апелляционной палаты вступило в законную силу сразу после оглашения. В то же время Петрик имеет право обжаловать её в кассационном порядке непосредственно в Верховный Суд. На это отведён срок в три месяца. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Народный депутат Сергей Лабазюк, которого Высший антикоррупционный суд 23 ноября приговорил к семи годам лишения свободы за попытку подкупа высокопоставленных чиновников, сообщил о несогласии с решением и намерении подать апелляцию.

Читай нас в