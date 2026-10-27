Producent Akim Galimov opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z przejściem na język ukraiński

Ukraiński producent i scenarzysta pochodzenia krymskotatarskiego, Akim Galimov, opowiedział w wywiadzie dla „Glavkomu” o swojej drodze do swobodnego posługiwania się językiem ukraińskim i udzielił praktycznych wskazówek tym, którzy chcą wyzbyć się języka rosyjskiego w komunikacji. Producent podkreślił, że zmianę tę należy postrzegać jako „przywrócenie historycznej sprawiedliwości i powrót do własnych korzeni”.

Galimow urodził się w Rosji w rodzinie krymskiego Tatarza, deportowanego przez władze radzieckie, oraz Ukrainki, a w wieku dziewięciu lat przeniósł się na Krym, który w latach 90. znajdował się w całkowicie zrosjanizowanym środowisku. Impulsem do zrozumienia języka w latach szkolnych była ukraińska telewizja i seriale w tłumaczeniu. Później, po przeprowadzce w połowie pierwszej dekady XXI wieku do Kijowa w celu podjęcia pracy w dziennikarstwie, zaczął aktywnie ćwiczyć język „w terenie” bez pomocy korepetytorów, a ostateczne przejście na język ukraiński ułatwiło mu małżeństwo z pochodzącą ze Lwowa Olgą Czepil.

Wśród porad dla tych, którzy chcą przejść na język ukraiński, producent zaleca rozpoczęcie od nauki historii, słuchania muzyki, oglądania filmów oraz wprowadzania małych zmian w życiu codziennym: „Zacznij od drobnych kroków. Jeśli rodzina jest rosyjskojęzyczna, można wyznaczyć jakiś dzień jako dzień ukraiński, kiedy w domu rozmawiacie wyłącznie po ukraińsku. W takiej zabawowej formie stopniowo włączajcie język do codziennego życia, ponieważ jeśli nie rozmawiacie po ukraińsku w domu, przejście na ten język będzie bardzo trudne”.

Źródło: „Glavkom”

27 października w Ukrainie obchodzony jest Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego. W ciągu lat trwającej wojny na pełną skalę język ukraiński stał się bardziej widoczny w codziennej komunikacji, edukacji, mediach i przestrzeni cyfrowej. Jednocześnie nawyki językowe zmieniają się nierównomiernie: choć w sieciach społecznościowych pojawia się coraz więcej treści w języku ukraińskim, to w komunikacji rodzinnej oraz w niektórych regionach przejście na język państwowy następuje stopniowo.

We wtorek, 27 października, z okazji Dnia Pisma i Języka Ukraińskiego odbył się Ogólnoukraiński Dyktando Radiowe Jedności Narodowej. Do językowego flashmobu dołączyli znani ukraińscy aktorzy, piosenkarze, prezenterzy telewizyjni oraz inni przedstawiciele świata kultury i show-biznesu. Gwiazdy udostępniły zdjęcia i filmy, na których pokazały, jak pisali dyktando.

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