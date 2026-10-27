Продюсер Аким Галимов поделился опытом перехода на украинский язык

Украинский продюсер и сценарист крымскотатарского происхождения Аким Галимов рассказал в интервью «Главкому» о своём пути к свободному владению украинским языком и дал практические советы тем, кто хочет отказаться от русского языка в общении. Продюсер подчеркнул, что этот переход следует воспринимать как «восстановление исторической справедливости и возвращение к своим корням».

Галимов родился в России в семье депортированного советскими властями крымского татарина и украинки, а в возрасте девяти лет переехал в Крым, который в 1990-х годах находился в полностью русифицированной среде. Толчком к освоению языка в школьные годы стали украинское телевидение и сериалы в переводе. Впоследствии, переехав в середине 2000-х в Киев для работы в журналистике, он начал активно практиковать язык «в полевых условиях» без репетиторов, а окончательно перейти на украинский ему помогло бракосочетание с львовянкой Ольгой Чепиль.

Среди советов для тех, кто стремится перейти на украинский, продюсер рекомендует начинать с изучения истории, слушать музыку, смотреть фильмы и вводить небольшие изменения в быт: «Начинать с малого. Если семья русскоязычная, можно сделать какой-то день украиноязычным, когда вы дома говорите только на украинском. В такой игровой форме понемногу вводить язык в повседневную жизнь, потому что, если вы не говорите дома на украинском, то переход будет очень сложным».

Источник: «Главком»

27 октября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. За годы полномасштабной войны украинский язык стал более заметным в повседневном общении, образовании, СМИ и цифровом пространстве. В то же время языковые привычки меняются неравномерно: если украиноязычного контента в социальных сетях становится больше, то в семейном общении и отдельных регионах переход на государственный язык происходит постепенно.

Во вторник, 27 октября, по случаю Дня украинской письменности и языка состоялся Всеукраинский радиодиктант национального единства. К языковому флешмобу присоединились известные украинские актеры, певцы, телеведущие и другие представители культуры и шоу-бизнеса. Знаменитости поделились фотографиями и видео, на которых показали, как писали диктант.

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