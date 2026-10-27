制片人阿基姆·加利莫夫分享了转用乌克兰语的经历

乌克兰制片人兼编剧、克里米亚鞑靼族后裔阿基姆·加利莫夫在接受《格拉夫科姆》采访时，讲述了自己如何流利掌握乌克兰语的历程，并为希望在交流中摆脱俄语的人提供了实用建议。 这位制片人强调，这种转变应被视为“恢复历史正义并回归自身根源”。

加利莫夫出生于俄罗斯，父亲是遭苏联当局流放的克里米亚鞑靼人，母亲是乌克兰人；九岁时，他搬到了克里米亚，而20世纪90年代的克里米亚处于完全俄罗斯化的环境中。 在求学期间，乌克兰电视台和配音电视剧成为他理解这门语言的契机。 后来，他在2000年代中期搬到基辅从事新闻工作，开始在“实地”积极练习这门语言，没有请家教；而与来自利沃夫的奥尔加·切皮尔结婚，则帮助他最终完全转用乌克兰语。

对于那些希望改说乌克兰语的人，这位制片人建议从学习历史开始，听音乐、看电影，并在日常生活中采取小步骤：“从小事做起。 如果家人都讲俄语，可以指定某一天为‘乌克兰语日’，当天在家里只说乌克兰语。通过这种游戏化的形式，一点一点地将语言融入日常生活，因为如果在家不讲乌克兰语，那么过渡起来会非常困难。”

来源：《格拉夫科姆》

10月27日是乌克兰的“乌克兰文字与语言日”。在全面战争的这些年里，乌克兰语在日常交流、教育、媒体和数字空间中的存在感日益增强。 与此同时，语言习惯的转变并不均衡：虽然社交媒体上的乌克兰语内容日益增多，但在家庭交流及部分地区，向官方语言的过渡仍处于渐进阶段。

10月27日星期二，为庆祝乌克兰文字与语言日，全乌克兰“民族团结”广播听写活动如期举行。 多位乌克兰知名演员、歌手、电视主持人以及文化界和演艺界人士加入了这场语言快闪活动。这些名人分享了照片和视频，展示了他们参加听写的情景。

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