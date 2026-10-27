赫梅利尼茨基州一名男子因再次贩卖美沙酮将受审

在赫梅利尼茨基州的斯拉武塔市，一名44岁的当地居民将接受审判，他被指控多次非法销售美沙酮。 2026年5月至9月期间，执法部门记录了四起贩卖毒品的案件——该男子共售出32片药片。

谢佩蒂夫地区检察院的检察官已就非法贩卖毒品（特别是累犯行为）的事实向法院提交了起诉书。该案涉及《乌克兰刑法典》第307条第1款和第2款。

据调查显示，这名44岁的斯拉武塔居民因阿片类药物成瘾正在接受替代维持治疗。与此同时，据执法部门称，该男子购买并储存了含有美沙酮的药片，意图进行转售。

美沙酮是一种受乌克兰法律严格限制流通的麻醉药品。

在2026年5月至9月的五个月期间，执法部门记录了四起非法销售美沙酮的案件。据调查显示，该被告共售出了32片含有该麻醉药品成分的药片。

针对被指控的违法行为，该男子可能面临最高10年有期徒刑并没收财产的处罚。

同时，根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其有罪并经法院判决认定之前，该人应被视为无罪。

赫梅利尼茨基州检察院通报了这一消息

此前在基辅 回顾此前，一名在哈尔科夫附近一所矫正中心服刑的26岁男子，曾试图将大麻和精神药物PVP带入该机构。

苏梅市地区检察院 已 向法院 提交了 针对 一名29岁省会居民的 起诉书 ， 该嫌疑人涉嫌准备贩卖数量特别大的麻醉药品和精神药物。 一名39岁的女子将 精神药物 藏匿 于儿童玩具套装和文具中，以便通过邮寄方式寄送给买家。

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