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重点 乌克兰

赫梅利尼茨基州一名男子因再次贩卖美沙酮将受审

UA NEWS 27 十月 2026 14:56
赫梅利尼茨基州一名男子因再次贩卖美沙酮将受审

在赫梅利尼茨基州的斯拉武塔市，一名44岁的当地居民将接受审判，他被指控多次非法销售美沙酮。 2026年5月至9月期间，执法部门记录了四起贩卖毒品的案件——该男子共售出32片药片。

谢佩蒂夫地区检察院的检察官已就非法贩卖毒品（特别是累犯行为）的事实向法院提交了起诉书。该案涉及《乌克兰刑法典》第307条第1款和第2款。

据调查显示，这名44岁的斯拉武塔居民因阿片类药物成瘾正在接受替代维持治疗。与此同时，据执法部门称，该男子购买并储存了含有美沙酮的药片，意图进行转售。

美沙酮是一种受乌克兰法律严格限制流通的麻醉药品。

在2026年5月至9月的五个月期间，执法部门记录了四起非法销售美沙酮的案件。据调查显示，该被告共售出了32片含有该麻醉药品成分的药片。

针对被指控的违法行为，该男子可能面临最高10年有期徒刑并没收财产的处罚。

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同时，根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其有罪并经法院判决认定之前，该人应被视为无罪

赫梅利尼茨基州检察院通报了这一消息 

此前在基辅 回顾此前，一名在哈尔科夫附近一所矫正中心服刑的26岁男子，曾试图将大麻和精神药物PVP带入该机构。

斯特里伊地区检察院的
检察官已向法院提交了针对一名39岁新罗兹多尔居民的起诉书，该男子被指控购买和持有数量特别巨大的麻醉药品及精神药物。 据案件资料显示，查获物质的总重量超过1.2公斤。
 
苏梅市地区检察院向法院提交了针对一名29岁省会居民的起诉书该嫌疑人涉嫌准备贩卖数量特别大的麻醉药品和精神药物。 一名39岁的女子将精神药物藏匿于儿童玩具套装和文具中，以便通过邮寄方式寄送给买家。
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