赫梅利尼茨基州一名男子因再次贩卖美沙酮将受审
在赫梅利尼茨基州的斯拉武塔市，一名44岁的当地居民将接受审判，他被指控多次非法销售美沙酮。 2026年5月至9月期间，执法部门记录了四起贩卖毒品的案件——该男子共售出32片药片。
谢佩蒂夫地区检察院的检察官已就非法贩卖毒品（特别是累犯行为）的事实向法院提交了起诉书。该案涉及《乌克兰刑法典》第307条第1款和第2款。
据调查显示，这名44岁的斯拉武塔居民因阿片类药物成瘾正在接受替代维持治疗。与此同时，据执法部门称，该男子购买并储存了含有美沙酮的药片，意图进行转售。
美沙酮是一种受乌克兰法律严格限制流通的麻醉药品。
在2026年5月至9月的五个月期间，执法部门记录了四起非法销售美沙酮的案件。据调查显示，该被告共售出了32片含有该麻醉药品成分的药片。
针对被指控的违法行为，该男子可能面临最高10年有期徒刑并没收财产的处罚。
同时，根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其有罪并经法院判决认定之前，该人应被视为无罪。
赫梅利尼茨基州检察院通报了这一消息
此前在基辅 回顾此前，一名在哈尔科夫附近一所矫正中心服刑的26岁男子，曾试图将大麻和精神药物PVP带入该机构。
斯特里伊地区检察院的
检察官已向法院提交了针对一名39岁新罗兹多尔居民的起诉书，该男子被指控购买和持有数量特别巨大的麻醉药品及精神药物。 据案件资料显示，查获物质的总重量超过1.2公斤。
检察官已向法院提交了针对一名39岁新罗兹多尔居民的起诉书，该男子被指控购买和持有数量特别巨大的麻醉药品及精神药物。 据案件资料显示，查获物质的总重量超过1.2公斤。