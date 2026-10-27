最高法院撤销了最高反腐败法院关于查封“首都”市场土地的裁决

10月15日，最高法院撤销了最高反腐败法院上诉庭的一项裁定，该裁定在过去几年里一直阻止“首都”市场土地承租人对2021年实施的财产扣押措施提出上诉。 该案已被发回重审。

现在，最高反腐败法院上诉庭必须重新评估，是否有理由扣押该市场总面积为139公顷的全部区域。 报道指出，调查方的行为可能表明，专门反腐败检察院检察官罗斯蒂斯拉夫·巴蒂格长期以来一直试图回避对该案实质内容的审理。

本案涉及18公顷土地——而139公顷已被查封

该刑事诉讼案正在调查围绕18公顷国有土地的事件，据执法部门称，这些土地于2021年非法脱离了国家所有权。 然而，同年9月，最高反腐败法院不仅扣押了这18公顷有争议的土地，还扣押了另外四块总面积达139.4239公顷的土地。 “首都”市场运营所在的几乎整个地块均被纳入了诉讼管制范围。

与此同时，上述139.4公顷土地实际上从未脱离国家所有权。 土地所有者仍是国家，承租方则是该市场。此外，巴蒂格检察官还亲自以书面形式向最高法院确认：这四块地块均与该刑事诉讼无关。

这种“担保”的代价非常具体。 据辩护方称，2026年4月，银行正是因为存在查封措施，才拒绝向“市场”提供1.1亿格里夫纳的贷款用于新建商业展馆。 银行家们明确表示，只有在解除限制后才会重启对话。与此同时，巴蒂格检察官在其文件中坚称，该裁定“并未限制任何租赁合同和授权”。

程序性陷阱与抵押作为管教手段

为了避免法院对扣押令进行审查，检察官采取了一种特殊的程序策略。 在2021年决定财产归属的庭审中，承租人根本未被传唤，且未收到裁定书副本。巴蒂格随后以书面形式承认了这一点：“正因如此，财产扣押决定并未送达该方。”

根据《乌克兰刑事诉讼法》第395条第3款，对于未出席庭审的人员，上诉期限应严格自收到裁定书副本之日起计算。 检察官在文件中援引了这一规定，但紧接着又声称，Rynok一方的上诉期限“已于2021年9月20日届满”——即在该公司甚至不知情的庭审结束一周后。

当“市场”公司最终提起上诉时，检察官说服法官认为，该公司“已通过其他渠道知悉”该决定，因此错过了上诉期限。 上诉庭驳回了上诉，最终未进入实质审理阶段。

与此同时，5月份该案演变为直接施压的局面。5月14日，“里诺克”董事的辩护律师向检察官提交了降低保释金的申请。 同日，该市场总监被传唤，收到了巴托格提交的反申请——要求将保释金从5 000 000格里夫纳提高至19 997 952格里夫纳（几乎是原来的四倍）。 检察官将此举的依据归结为林科提出上诉这一事实本身，并将其视为“存在再次实施刑事犯罪的风险”。法院驳回了检察官的这一要求。

6月，在最高法院的听证会上，巴蒂格公开称承租人的论点“不实”，将上诉状斥为“形式上的操纵”， 并将里诺克本人视为根本无权对扣押决定提出上诉的主体。

最高法院的立场

最高法院合议庭驳回了检方的程序性主张。

法院详细阐明：上诉的程序时限应仅从收到裁定书副本之日起计算，“无论是否存在其他了解该决定的途径”。

最高法院未采纳检察官关于企业“知情”的主张，并指出案卷材料中没有任何证据表明已向“市场”送达裁定书副本。 此外，最高法院还重申了自2019年起生效的最高法院联合分庭的强制性意见（《关于法院体制和法官地位的法律》第13条第5款）。 顺便提一下，早在3月，最高反腐败法院上诉庭法官A. S. 尼基福罗夫就在其个别意见中指出了对这一实践的忽视。

施压而非司法竞争

最高法院并未自行撤销扣押令，而是将案件发回上诉法院重审。然而，事件的时间线显示出该诉讼主管工作中存在系统性的偏差。

本案涉及18公顷土地，但整个市场却因此陷入停滞。 每当企业试图通过司法程序证明这一点时，检察官便以剥夺辩护权、指控“操纵”以及要求将负责人保释金提高至近2000万格里夫纳作为回应。

《乌克兰刑事诉讼法》第9条要求检察官对既能揭露罪行又能为当事人开脱的各种情况进行不偏不倚的调查。 然而，当控方代表操纵诉讼时限、无视最高法院的强制性裁决，并将向法院提起诉讼这一事实本身视为犯罪迹象时， 这已不再是保障调查，而是对企业施加的蓄意压力，并企图阻挠对羁押决定的实质性审查。

国家登记处在决议中指出了这一点。

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