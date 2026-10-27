Верховный Суд отменил решение ВАКС об аресте земельного участка рынка «Столичный»

15 октября Верховный Суд отменил постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, которое на протяжении нескольких лет не позволяло арендатору земельного участка рынка «Столичный» обжаловать арест имущества, наложенный в 2021 году. Дело направлено на повторное рассмотрение.

Теперь Апелляционная палата ВАКС должна заново оценить, имеются ли основания для ареста всей территории рынка площадью 139 гектаров. Как отмечается в материале, действия следствия могут свидетельствовать о том, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ростислав Батиг в течение длительного времени пытался избежать рассмотрения этого вопроса по существу.

18 гектаров по делу — и 139 под арестом

Уголовное производство расследует события вокруг 18 гектаров государственной земли, которые, по версии правоохранителей, в 2021 году незаконно выбыли из собственности государства. Однако в сентябре того же года ВАКС арестовал не только спорные 18 га, но и ещё четыре земельных участка общей площадью 139,4239 га. Под процессуальный арест попал практически весь массив, на котором функционирует рынок «Столичный».

При этом указанные 139,4 га из государственной собственности вообще не выбывали. Владельцем земли остается государство, а арендатором — рынок. Более того, прокурор Батиг лично в письменной форме подтвердил Верховному суду: ни один из этих четырех участков не имеет отношения к уголовному производству.

Цена такого «обеспечения» оказалась вполне конкретной. По данным защиты, в апреле 2026 года банк отказал «Рынку» в предоставлении кредита на 110 000 000 гривен для строительства новых торговых павильонов — именно из-за наличия ареста. Банкиры прямо указали, что вернутся к переговорам только после снятия ограничений. Прокурор Батиг в своих документах тем временем утверждает, что постановление «никаких договоров аренды и полномочий не ограничивает».

Процессуальные ловушки и залог как средство воспитания

Чтобы не допустить проверки ареста в суде, прокурор применил специфическую процессуальную тактику. На заседание 2021 года, где решалась судьба имущества, арендатора просто не вызвали, а копию постановления ему не прислали. Батиг впоследствии признал это в письменной форме: «Именно поэтому решение об аресте имущества стороне не направлялось».

Согласно ч. 3 ст. 395 Уголовно-процессуального кодекса Украины, для лица, не присутствовавшего на заседании, срок обжалования исчисляется строго со дня получения копии решения. Прокурор цитирует эту норму в своих документах, но сразу же рядом утверждает, что срок для стороны «Рынка» «истек 20.09.2021» — то есть через неделю после заседания, о котором предприятие даже не знало.

Когда «Рынок» всё же подал апелляцию, прокурор убедил судей, что предприятие «было осведомлено» о решении из других источников, а значит — пропустило сроки. Апелляционная палата закрыла жалобу, так и не перейдя к рассмотрению по существу.

Параллельно в мае процесс перешел в плоскость прямого давления. 14 мая защита директора «Рынка» направила прокурору ходатайство об уменьшении залога. В тот же день директора вызвали для вручения встречного ходатайства от Батога — увеличить залог с 5 000 000 грн до 19 997 952 грн (почти в четыре раза). Основанием для такого шага прокурор назвал сам факт подачи апелляции Рынком, расценив это как «реализацию риска совершения другого уголовного правонарушения». Суд это требование прокурора отклонил.

В июне во время слушаний в Верховном Суде Батиг публично назвал доводы арендатора «неправдивыми», кассационную жалобу — «формальными манипуляциями», а сам Рынок — субъектом, который вообще не имеет права обжаловать арест.

Позиция Верховного Суда

Коллегия Верховного Суда отклонила процессуальные доводы обвинения.

Суд подробно разъяснил: процессуальный срок для обжалования исчисляется исключительно со дня получения копии постановления, «независимо от наличия других источников информации о принятом решении».

Утверждение прокурора об «осведомленности» предприятия Верховный Суд не принял во внимание, констатировав, что материалы дела не содержат никаких доказательств вручения копии решения «Рынку». Кроме того, ВС напомнил об обязательном заключении Объединенной палаты Верховного Суда, которое существует еще с 2019 года (ч. 5 ст. 13 Закона «О судоустройстве и статусе судей»). Кстати, на игнорирование этой практики ещё в марте в своём особом мнении указывал судья Апелляционной палаты ВАКС А. С. Никифоров.

Давление вместо состязательности

Верховный Суд не отменил арест самостоятельно, а вернул дело в апелляционную инстанцию для повторного рассмотрения. Однако хронология событий показывает системный перекос в работе процессуального руководителя.

Производство касается 18 гектаров, но заблокированным оказался весь рынок. На каждую попытку бизнеса доказать это в судебном порядке прокурор отвечал отказом в праве на защиту, обвинениями в «манипуляциях» и требованиями повысить залог для руководителя почти до 20 миллионов гривен.

Статья 9 УПК Украины требует от прокурора беспристрастно исследовать как обстоятельства, уличающие, так и оправдывающие лицо. Когда же представитель обвинения манипулирует сроками, пренебрегает обязательными заключениями Верховного Суда, а сам факт обращения в суд называет признаком преступления, речь идет уже не об обеспечении расследования, а о сознательном давлении на бизнес и попытке заблокировать рассмотрение вопроса об аресте по существу.

Об этом говорится в постановлении Государственного реестра.

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