15 października Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Izby Apelacyjnej Wyższego Sądu Antykorupcyjnego, które przez kilka lat uniemożliwiało najemcy gruntu, na którym znajduje się targ „Stołyczny”, zaskarżenie zajęcia mienia nałożonego w 2021 roku. Sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia.

Teraz Izba Apelacyjna WAKS musi ponownie ocenić, czy istnieją podstawy do zajęcia całego terenu targowiska o powierzchni 139 hektarów. Jak zaznaczono w artykule, działania śledczych mogą wskazywać, że prokurator Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej Rostysław Batig przez długi czas próbował uniknąć rozpatrzenia tej sprawy co do meritum.

18 hektarów w sprawie — a 139 pod aresztem

Postępowanie karne dotyczy wydarzeń związanych z 18 hektarami gruntów państwowych, które – według organów ścigania – w 2021 roku zostały bezprawnie wyłączone z własności państwa. Jednak we wrześniu tego samego roku WAKS zajął nie tylko sporne 18 ha, ale także cztery kolejne działki o łącznej powierzchni 139,4239 ha. Praktycznie cały obszar, na którym funkcjonuje targowisko „Stołyczny”, został objęty blokadą procesową.

Jednocześnie wspomniane 139,4 ha w ogóle nie zostały wyłączone z własności państwowej. Właścicielem gruntu pozostaje państwo, a dzierżawcą – targowisko. Co więcej, prokurator Batig osobiście potwierdził na piśmie przed Sądem Najwyższym, że żadna z tych czterech działek nie ma związku z postępowaniem karnym.

Cena takiego „zabezpieczenia” okazała się całkiem konkretna. Według danych obrony, w kwietniu 2026 roku bank odmówił Rynkowi udzielenia kredytu w wysokości 110 000 000 hrywien na budowę nowych pawilonów handlowych – właśnie z powodu nałożonego zajęcia. Bankierzy wyraźnie zaznaczyli, że powrócą do rozmów dopiero po zniesieniu ograniczeń. Prokurator Batig w swoich dokumentach przekonuje natomiast, że postanowienie „nie ogranicza żadnych umów najmu ani uprawnień”.

Pułapki proceduralne i zastaw jako środek wychowawczy

Aby zapobiec kontroli zajęcia w sądzie, prokurator zastosował specyficzną taktykę procesową. Na posiedzenie w 2021 roku, podczas którego rozstrzygano los majątku, najemcy po prostu nie wezwano, a kopii postanowienia mu nie przesłano. Batig przyznał to później na piśmie: „Właśnie dlatego decyzja o zajęciu majątku nie została przekazana stronie”.

Zgodnie z ust. 3 art. 395 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy, w przypadku osoby, która nie była obecna na posiedzeniu, termin na wniesienie odwołania liczy się ściśle od dnia otrzymania kopii postanowienia. Prokurator cytuje ten przepis w swoich dokumentach, ale zaraz obok twierdzi, że termin dla strony Rynku „upłynął 20.09.2021 r.” – czyli tydzień po posiedzeniu, o którym przedsiębiorstwo nawet nie wiedziało.

Kiedy Rynok mimo wszystko złożył odwołanie, prokurator przekonał sędziów, że przedsiębiorstwo „było poinformowane” o decyzji z innych źródeł, a zatem – przekroczyło terminy. Izba Apelacyjna oddaliła skargę, nie przystępując do rozpatrzenia sprawy co do meritum.

Równolegle w maju proces przybrał formę bezpośredniej presji. 14 maja obrona dyrektora „Rynku” przesłała prokuratorowi wniosek o obniżenie kaucji. Tego samego dnia dyrektor został wezwany w celu doręczenia wniosku wzajemnego ze strony Batoga – o podwyższenie kaucji z 5 000 000 UAH do 19 997 952 UAH (prawie czterokrotnie). Jako podstawę takiego posunięcia prokurator podał sam fakt wniesienia apelacji przez Rynka, uznając to za „realizację ryzyka popełnienia kolejnego przestępstwa”. Sąd odrzucił ten wniosek prokuratora.

W czerwcu podczas rozprawy przed Sądem Najwyższym Batig publicznie nazwał argumenty najemcy „nieprawdziwymi”, a skargę kasacyjną – „manipulacjami formalnymi”, a samego Rynka – podmiotem, który w ogóle nie ma prawa odwoływać się od aresztu.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Skład sędziowski Sądu Najwyższego odrzucił argumentację oskarżenia dotyczącą kwestii proceduralnych.

Sąd szczegółowo wyjaśnił: termin procesowy na wniesienie odwołania liczy się wyłącznie od dnia otrzymania kopii postanowienia, „niezależnie od istnienia innych źródeł informacji o podjętej decyzji”.

Sąd Najwyższy nie uwzględnił twierdzenia prokuratora o „świadomości” przedsiębiorstwa, stwierdzając, że akta sprawy nie zawierają żadnych dowodów na doręczenie kopii postanowienia Rynkowi. Ponadto Sąd Najwyższy przypomniał o obowiązkowej opinii Izby Zjednoczonej Sądu Najwyższego, która obowiązuje od 2019 roku (ust. 5 art. 13 ustawy „O ustroju sądowym i statusie sędziów”). Nawiasem mówiąc, już w marcu w swojej opinii odrębnej na ignorowanie tej praktyki zwrócił uwagę sędzia Izby Apelacyjnej WAKS A. S. Nikiforow.

Presja zamiast kontradyktoryjności

Sąd Najwyższy nie uchylił aresztu samodzielnie, lecz przekazał sprawę do sądu apelacyjnego w celu ponownego rozpatrzenia. Jednak chronologia wydarzeń wskazuje na systematyczne odchylenie w działaniach przewodniczącego składu orzekającego.

Postępowanie dotyczy 18 hektarów, ale zablokowany okazał się cały rynek. Na każdą próbę przedsiębiorstwa udowodnienia tego na drodze sądowej prokurator odpowiadał odmową prawa do obrony, zarzutami o „manipulacje” oraz żądaniami podwyższenia kaucji dla kierownika do prawie 20 milionów hrywien.

Artykuł 9 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy wymaga od prokuratora bezstronnego zbadania zarówno okoliczności obciążających, jak i tych, które przemawiają na korzyść osoby. Kiedy jednak przedstawiciel oskarżenia manipuluje terminami, lekceważy wiążące orzeczenia Sądu Najwyższego, a sam fakt zwrócenia się do sądu nazywa oznaką przestępstwa, nie chodzi już o zapewnienie przebiegu śledztwa, lecz o świadome wywieranie presji na biznes i próbę zablokowania merytorycznej kontroli aresztu.

O tym mowa w postanowieniu Rejestru Państwowego.

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