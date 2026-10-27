W Slavucie w obwodzie chmielnickim odbędzie się proces 44-letniego mieszkańca miasta, oskarżonego o wielokrotną nielegalną sprzedaż metadonu. W okresie od maja do września 2026 roku funkcjonariusze organów ścigania odnotowali cztery przypadki sprzedaży środka odurzającego — łącznie mężczyzna sprzedał 32 tabletki.

Prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Szepetowie skierowali do sądu akt oskarżenia w sprawie nielegalnej sprzedaży środków odurzających, w szczególności popełnionej wielokrotnie. Chodzi o ustępy 1 i 2 artykułu 307 Kodeksu karnego Ukrainy.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa 44-letni mieszkaniec Sławuty przebywał na terapii substytucyjnej z powodu uzależnienia od opioidów. Jednocześnie, jak twierdzą organy ścigania, mężczyzna nabywał i przechowywał tabletki zawierające metadon w celu ich dalszej sprzedaży.

Metadon jest środkiem odurzającym, którego obrót jest ograniczony przez ustawodawstwo Ukrainy.

W ciągu pięciu miesięcy – od maja do września 2026 roku – funkcjonariusze organów ścigania udokumentowali cztery przypadki nielegalnej sprzedaży metadonu. Łącznie, według danych śledztwa, oskarżony sprzedał 32 tabletki zawierające ten środek odurzający.

Za zarzucane mu przestępstwa mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Jednocześnie zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i potwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę podała prokuratura obwodowa w Chmielnickim

Wcześniej w Kijowie Przypomnijmy, że 26-letni mężczyzna, który odbywał karę w zakładzie karnym w pobliżu Charkowa, próbował przemycić na teren placówki konopie indyjskie oraz substancję psychotropową PVP.



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