В Славуте Хмельницкой области предстанет перед судом 44-летний местный житель, которого обвиняют в неоднократной незаконной продаже метадона. В период с мая по сентябрь 2026 года правоохранители зафиксировали четыре эпизода сбыта наркотического средства — всего мужчина продал 32 таблетки.

Прокуроры Шепетовской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по фактам незаконного сбыта наркотических средств, в частности совершенного повторно. Речь идет о частях 1 и 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, 44-летний житель Славуты находился на заместительной поддерживающей терапии в связи с опиоидной зависимостью. В то же время, как утверждают правоохранители, мужчина приобретал и хранил таблетки, содержащие метадон, с целью дальнейшей продажи.

Метадон является наркотическим средством, оборот которого ограничен законодательством Украины.

В течение пяти месяцев — с мая по сентябрь 2026 года — правоохранители зафиксировали четыре случая незаконного сбыта метадона. Всего, по данным следствия, обвиняемый продал 32 таблетки, содержащие наркотическое средство.

За инкриминируемые правонарушения мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В то же время, в соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура

Ранее в Киеве. Напомним, 26-летний мужчина, отбывавший наказание в исправительном центре вблизи Харькова, пытался пронести на территорию учреждения каннабис и психотропное вещество PVP.



Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Нового Роздола, которого обвиняют в приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Общая масса Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Нового Роздола, которого обвиняют в приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Общая масса изъятых веществ, по данным дела, превышает 1,2 кг.

Окружная прокуратура города Сумы направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя областного центра, которого подозревают в подготовке к сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. 39-летнюю женщину, которая прятала п сихотропные вещества в детских игровых наборах и канцелярских товарах, чтобы отправлять их покупателям по почте.

Читай нас в