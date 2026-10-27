W obwodzie odeskim w minibusie znaleziono ponad 270 tysięcy dolarów, ukrytych w skarpetkach

Na przejściu granicznym „Orlivka” straż graniczna i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wykryły niezgłoszoną walutę o wartości ponad 270 tysięcy dolarów. Pieniądze próbował wywieźć z Ukrainy do Turcji obywatel Ukrainy, który podróżował tam minibusem.

Podczas kontroli pojazdu odkryto specjalnie przygotowane schowki w progach, pod maską oraz w obudowach reflektorów. Gotówkę, zawiniętą w skarpety i folię polietylenową, trzeba było wydobyć, częściowo demontując elementy karoserii.

Łącznie zabezpieczono 270 400 dolarów oraz 500 euro. Wobec sprawcy sporządzono protokół. Do organów ścigania skierowano zawiadomienie o wykryciu oznak przestępstwa. Działania przeprowadzono wspólnie z przedstawicielami urzędu celnego w Odessie.

Źródło: Państwowa Służba Graniczna Ukrainy

Przypomnijmy, że podejrzani przelali 1,5 mln hrywien na wsparcie strażników granicznych z obwodu czernihowskiego.

Tymczasem straż graniczna wykryła dziesięciu uciekinierów w ciężarówce przewożącej mleko.

W obwodzie rówieńskim uczeń za 3 tysiące dolarów przewoził osoby unikające służby wojskowej do granicy z Białorusią.

Czytaj nas na