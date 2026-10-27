В Одесской области в микроавтобусе обнаружили более 270 тысяч долларов, спрятанных в носках

На пункте пропуска «Орловка» пограничники и СБУ обнаружили незадекларированную валюту на сумму свыше 270 тысяч долларов. Деньги пытался вывезти из Украины в Турцию гражданин Украины, который направлялся туда на микроавтобусе.

Во время досмотра автомобиля обнаружили оборудованные тайники в порогах, под капотом и в корпусах фар. Наличные, завернутые в носки и полиэтилен, пришлось извлекать с частичным демонтажем элементов кузова.

Всего изъято $270 400 и €500 евро. На нарушителя составили протокол. В правоохранительные органы направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения. Мероприятия проводились совместно с представителями Одесской таможни.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Напомним, подозреваемые перечислили 1,5 млн грн в поддержку пограничников Черниговской области.

Тем временем пограничники обнаружили десять уклонистов в фуре с молоком.

В Ровенской области школьник за 3 тысячи долларов переправлял уклонистов к границе с Беларусью.

Читай нас в