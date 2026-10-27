Zdjęcie: Stacja metra „Lisowa” uległa zniszczeniu podczas ataku na stolicę

W nocy z 26 na 27 października, podczas zmasowanego ataku rakietowego na Kijów, uszkodzeniu uległa stacja metra „Lisowa”. W stacji wybito szyby i uszkodzono dach. Z powodu zniszczeń oraz konieczności przeprowadzenia oględzin terenu stacja została rano tymczasowo zamknięta dla pasażerów.

Na zdjęciach opublikowanych w sieci widać, że fala uderzeniowa wybiła szyby w holu stacji i uszkodziła część dachu. Jednocześnie drzwi wejściowe oraz główne konstrukcje nośne wejścia pozostały nienaruszone.

Z powodu zniszczeń oraz konieczności przeprowadzenia oględzin terenu stacja „Lisowa” została rano tymczasowo zamknięta dla pasażerów. Obecnie służby komunalne usunęły już główne skutki ataku i posprzątały odłamki szkła, a ruch pociągów na „czerwonej” linii metra został w pełni przywrócony.

Informację tę podaje serwis „Kijów24”.

Wideo: w Kijowie stacja metra „Lisowa” została uszkodzona w wyniku uderzenia pocisku balistycznego.

Wieczorem 26 października w Kijowie rozległo się pięć wybuchów w związku z rosyjskim atakiem rakietami balistycznymi. Wybuchy słyszano na lewym brzegu stolicy, w szczególności w rejonie Darnicy i dzielnicy Lewoberezhny. Według doniesień, przed tym wydarzeniem nie uruchomiono alarmu powietrznego.

Mieszkańcy Kijowa w ciągu pięciu minut otrzymali siedem powiadomień o alarmie powietrznym.

W aplikacji „Alarm powietrzny” pojawiła się mapa tras rosyjskich dronów i rakiet.

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Wideo: Po ataku Rosji na Kijów uszkodzona została naziemna stacja metra oraz tory, są ofiary.

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