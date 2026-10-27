В ночь на 27 октября во время массированной баллистической атаки на Киев пострадала станция метро «Лесная». На станции выбило остекление и повредило крышу. Из-за разрушений и необходимости обследовать территорию утром станцию временно закрыли для пассажиров.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что в вестибюле станции взрывная волна выбила остекление и повредила часть крыши. При этом входные двери и основные несущие конструкции входа уцелели.

Из-за нанесённых разрушений и необходимости обследования территории утром станцию «Лесная» временно закрыли для пассажиров. В настоящее время коммунальные службы уже ликвидировали основные последствия атаки и убрали осколки стекла, а движение поездов по «красной» линии метрополитена полностью восстановлено.

Об этом сообщается со ссылкой на «Киев24».

Видео: в Киеве в результате баллистического удара повреждена станция метро «Лесная».

Вечером 26 октября в Киеве прозвучало пять взрывов на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Взрывы слышали на левом берегу столицы, в частности в районе Дарницы и Левобережного массива. По сообщениям, перед этим воздушная тревога не сработала.

Киевляне за пять минут получили семь уведомлений о воздушной тревоге.

В приложении «Воздушная тревога» появилась карта движения российских дронов и ракет.

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Видео: После атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие.

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