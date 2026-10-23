Поезд отправился без 25 пассажиров после воздушной тревоги: что пояснили в УЗ

Поезд по маршруту Львов — Черновцы после остановки из-за воздушной тревоги продолжил движение без 25 пассажиров. В «Укрзализныце» пояснили, что люди решили самостоятельно добраться до Коломыи, однако не сообщили об этом проводникам.

В компании отметили, что именно из-за этого пассажиры не вернулись в поезд перед его отправлением.

Что произошло с пассажирами поезда

15 октября в соцсетях распространилось видео возмущенных пассажиров поезда «Львов — Черновцы», которые рассказали, что после эвакуации из-за угрозы обстрела остались посреди поля, а затем увидели, как поезд тронулся без них.

В «Укрзализныце» сообщили, что провели подробную проверку инцидента. По ее результатам, во время остановки по соображениям безопасности организованная группа из 25 человек решила самостоятельно добраться до Коломыи. Город расположен примерно в 4 километрах от места остановки поезда.

В компании утверждают, что пассажиры не сообщили сотрудникам поезда о своем решении.

Как железнодорожники возобновили движение

По объяснению «Укрзализныци», после получения от мониторингового центра информации об отсутствии дальнейшей угрозы железнодорожники начали оповещать пассажиров и организовывать посадку в вагоны.

Когда вблизи поезда больше не осталось пассажиров, а на призывы проводника вернуться в вагоны никто не откликнулся, движение возобновили.

Также в компании отметили, что из-за темного времени суток сотрудники использовали световые сигналы, чтобы привлечь внимание пассажиров и помочь им вернуться в поезд.

В «Укрзализныце» добавили, что жалоб от пассажиров этого рейса о том, что их оставили на станции после остановки по соображениям безопасности, в компанию не поступало.

Об этом говорится в ответе «Укрзализныци» на запрос РБК-Украина.

«Укрзализныця» объяснила, что делать пассажирам во время воздушной тревоги.

«Укрзализныця» разрешила заказывать книги вместе с билетами.

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«Укрзализныця» прекратила выплачивать мобилизованным работникам ежемесячный средний заработок. Вместо этого компания ввела единовременную материальную помощь после мобилизации и возвращения ветеранов на работу.

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