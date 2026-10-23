因发生空中警报，一列火车在缺少25名乘客的情况下发车：乌克兰铁路公司对此作出了说明

一列从利沃夫开往切尔诺夫策的列车因空中警报临时停靠后，在缺少25名乘客的情况下继续行驶。乌克兰铁路公司解释称，这些乘客决定自行前往科洛米亚，但并未向列车乘务员告知此事。

该公司指出，正是由于这一原因，这些乘客在列车发车前未能返回车厢。

列车乘客的情况如何

10月15日，社交媒体上流传起一段“利沃夫—切尔诺夫策”列车上愤怒乘客的视频，他们表示，因面临炮击威胁而疏散后，被遗留在田野中央，随后目睹列车在没有他们的情况下驶离。

乌克兰铁路公司表示，已对该事件进行了详细调查。调查结果显示，在安全停车期间，一个由25人组成的团体决定自行前往科洛米亚。 该市距离列车停靠地点约4公里。

该公司称，乘客并未将这一决定告知列车工作人员。

铁路工作人员如何恢复运行

据“乌克兰铁路”解释，在收到监控中心关于不再存在后续威胁的信息后，铁路工作人员开始通知乘客并组织他们返回车厢。

当列车附近已无乘客，且无人响应列车长返回车厢的呼吁后，列车恢复了运行。

该公司还指出，由于当时天色已暗，工作人员使用了灯光信号来吸引乘客的注意，并帮助他们返回列车。

“乌克兰铁路”补充道，该公司未收到该班次乘客关于在安全停车后被遗留在车站的投诉。

上述内容见于“乌克兰铁路”对RBC-乌克兰询问的答复。

乌克兰铁路公司还解释了乘客在空袭警报期间应如何应对。

乌克兰铁路公司允许乘客在购买车票时一并预订书籍。

乌克兰铁路公司团队正在优化路线，紧急调配列车，以确保您的旅程尽可能安全且延误最小。与此同时，World Central Kitchen团队全天都在为延误最严重的列车配送食物。 今天，我们这位可靠合作伙伴取得的成果令人印象深刻——约1700名乘客和列车工作人员享用了美味又丰盛的餐食。在这个异常炎热的日子里，还有1300人获得了饮用水保障。

“乌克兰铁路”已停止向被征召入伍的员工支付每月平均工资。取而代之的是，该公司推出了针对被征召入伍及退伍后重返工作岗位的员工的一次性物质补助。

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