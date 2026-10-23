ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве возобновляет работу после российского нападения

Торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall в Киеве, пострадавший в результате российской атаки 19 октября, постепенно возобновляет работу арендаторов. В настоящее время в ТРЦ ведутся работы по восстановлению и закрытию поврежденных участков внешних фасадов.

Сообщается, что в ТРЦ уже возобновили работу супермаркет «Ультрамаркет» и «Астро Боулинг». Также полноценно работают магазины «Фокстрот», Comfy, Cropp, House, Triumph и K&K, а также Apollo Fitness Club, Nice Cyber Club, ледовая арена Fifty Ice и кинотеатр «Киноман».

Кроме того, продолжают функционировать отели Mercure и IQ, ресторан Cosmopolite и конгресс-холл Mercure Kyiv Congress. На минус втором уровне паркинга работает пространство для проведения мероприятий.

График открытия остальных этажей и фасадные работы:



24 октября: откроются магазин «Антошка» и детская зона «Детская планета Underground» на минус втором этаже блока А.

26 октября: начнет работу большая галерея в блоке B. Также к открытию готовятся галереи первого, второго и третьего этажей блока А.

Параллельно в комплексе продолжаются работы по закрытию поврежденных участков внешних фасадов. Во время атаки 19 октября в здании были повреждены переход, отдельные корпуса и остекление фасадов.

Об этом сообщил владелец комплекса Олег Вишняков.

Напомним, что ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве частично возобновил работу после российской атаки.



Напомним, в Киеве в результате российской атаки был серьезно поврежден ТЦ Cosmo Multimall.

Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

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