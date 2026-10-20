«Укрзализныця» опровергла заявления о том, что российский дрон попал в вокзал в Дубно

«Укрзализныця» опровергла сообщение о попадании российского беспилотника в железнодорожный вокзал города Дубно Ровенской области. Ранее такую информацию распространили некоторые средства массовой информации.

В компании призвали граждан доверять официальным источникам и не распространять непроверенные сообщения. Также украинцам напомнили о необходимости находиться в укрытиях во время воздушных тревог.

Ранее глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил о российской атаке на торговый центр в Ровенской области.

По предварительным данным, в результате удара пострадали три человека, двое из них были госпитализированы. На месте атаки возник пожар.

Александр Коваль предупредил, что продукты горения активно распространяются, и призвал жителей близлежащих домов закрыть окна.

Глава ОВА также сообщил, что находится на месте происшествия вместе с представителями соответствующих служб, которые работают над ликвидацией последствий атаки.

Важно следить за дальнейшими сообщениями официальных источников о ситуации в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что нефтебаза в Дубно в Ровенской области полностью разрушена в результате ракетного удара РФ 26 марта. Жертв в результате атаки оккупантов нет.

Утром 20 октября российские войска атаковали Днепр с помощью беспилотника. В результате удара погибли два человека, ещё четверо получили ранения. Трое пострадавших находятся в больницах, двое из них — в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. В пригороде города вспыхнул пожар на складских помещениях.

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