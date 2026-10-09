Погода на выходных удивит контрастами: от дождей до +26 градусов тепла

Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой — от дождей в некоторых регионах до почти летней жары. Температура воздуха и количество осадков будут существенно различаться в зависимости от местности.

Особенности погоды в Украине в субботу

Оценивая синоптическую картину на выходные, эксперт отметила, что в субботу (10 октября) обязательно «стоит выбраться куда-нибудь на природу, за город, подышать свежим воздухом».

«Ведь дождя не будет нигде в Украине», — подчеркнула Диденко.

Температура воздуха в этот день, по её словам, ожидается «приемлемой, комфортной».

В большинстве областей Украины прогнозируется +18...+22 °С.

На юге в дневные часы может быть даже теплее — до +24 °С.

Между тем, в северной части страны воздух будет несколько прохладнее. Там столбики термометров могут показать +16...+18°С.

Как изменится погода в Украине в воскресенье

Диденко рассказала, что в воскресенье (11 октября) очередной атмосферный фронт принесет дожди:

в западные области;

в Винницкую область;

в северные области.

«На юге, на востоке и в большинстве центральных областей дождей в воскресенье не ожидается», — уточнила метеоролог.

Самая низкая температура воздуха в этот день ожидается в западных областях — около +10...+13 °С.

При этом на остальной территории будет преобладать теплая воздушная масса:

в среднем по Украине +19...+24°С;

на юге — до +23...+26 °С.

К чему готовиться на выходных в Киеве

Согласно прогнозу синоптика, в течение 10 октября осадков в Киеве не предвидится.

«Порывистый ветер стихнет после обеда», — уточнила Диденко.

Максимальная температура воздуха, по её словам, будет колебаться в пределах +17°С.

В воскресенье, 11 октября, в столице потеплеет — до +21°С.

«Значительные осадки маловероятны. Разве что к вечеру пройдет небольшой дождь», — подытожила эксперт.

Об этом сообщается со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Натальи Диденко в Facebook.

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