Погода на выходных удивит контрастами: от дождей до +26 градусов тепла
Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой — от дождей в некоторых регионах до почти летней жары. Температура воздуха и количество осадков будут существенно различаться в зависимости от местности.
Особенности погоды в Украине в субботу
Оценивая синоптическую картину на выходные, эксперт отметила, что в субботу (10 октября) обязательно «стоит выбраться куда-нибудь на природу, за город, подышать свежим воздухом».
«Ведь дождя не будет нигде в Украине», — подчеркнула Диденко.
Температура воздуха в этот день, по её словам, ожидается «приемлемой, комфортной».
В большинстве областей Украины прогнозируется +18...+22 °С.
На юге в дневные часы может быть даже теплее — до +24 °С.
Между тем, в северной части страны воздух будет несколько прохладнее. Там столбики термометров могут показать +16...+18°С.
Как изменится погода в Украине в воскресенье
Диденко рассказала, что в воскресенье (11 октября) очередной атмосферный фронт принесет дожди:
в западные области;
в Винницкую область;
в северные области.
«На юге, на востоке и в большинстве центральных областей дождей в воскресенье не ожидается», — уточнила метеоролог.
Самая низкая температура воздуха в этот день ожидается в западных областях — около +10...+13 °С.
При этом на остальной территории будет преобладать теплая воздушная масса:
в среднем по Украине +19...+24°С;
на юге — до +23...+26 °С.
К чему готовиться на выходных в Киеве
Согласно прогнозу синоптика, в течение 10 октября осадков в Киеве не предвидится.
«Порывистый ветер стихнет после обеда», — уточнила Диденко.
Максимальная температура воздуха, по её словам, будет колебаться в пределах +17°С.
В воскресенье, 11 октября, в столице потеплеет — до +21°С.
«Значительные осадки маловероятны. Разве что к вечеру пройдет небольшой дождь», — подытожила эксперт.
Об этом сообщается со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Натальи Диденко в Facebook.
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