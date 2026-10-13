Видео: на горе Пип Иван уже выпал снег

На вершине горы Пип Иван Черногорский в Карпатах 13 октября были зафиксированы зимние погодные условия со снежным покровом и минусовой температурой. Погода в высокогорье резко ухудшилась, наблюдается плотная облачность и значительное ограничение видимости.

В связи с зимними условиями горные спасатели и ГСЧС призывают туристов воздержаться от походов в высокогорье, внимательно следить за прогнозами погоды, позаботиться о соответствующем снаряжении и ответственно планировать маршруты.

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Источник: ГСЧС Украины.

Украинский гидрометцентр объявил I (желтый) уровень опасности из-за ухудшения погодных условий в большинстве регионов страны в течение 14–15 октября.

Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой — от дождей в некоторых регионах до почти летнего тепла. Температура воздуха и количество осадков будут существенно различаться в зависимости от местности.

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