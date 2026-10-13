Видео: на горе Пип Иван уже выпал снег
На вершине горы Пип Иван Черногорский в Карпатах 13 октября были зафиксированы зимние погодные условия со снежным покровом и минусовой температурой. Погода в высокогорье резко ухудшилась, наблюдается плотная облачность и значительное ограничение видимости.
В связи с зимними условиями горные спасатели и ГСЧС призывают туристов воздержаться от походов в высокогорье, внимательно следить за прогнозами погоды, позаботиться о соответствующем снаряжении и ответственно планировать маршруты.
Источник: ГСЧС Украины.
Украинский гидрометцентр объявил I (желтый) уровень опасности из-за ухудшения погодных условий в большинстве регионов страны в течение 14–15 октября.
Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой — от дождей в некоторых регионах до почти летнего тепла. Температура воздуха и количество осадков будут существенно различаться в зависимости от местности.