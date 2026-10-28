Минобороны планирует пересмотреть заключения ВЛК: кого могут затронуть проверки

Министерство обороны Украины рассматривает возможность пересмотра заключений военно-медицинских комиссий (ВМК), на основании которых отдельные военнообязанные получили статус непригодных к службе или оформили инвалидность.

Об этом заявила народный депутат Юлия Яцик в интервью каналу «Суперпозиция».

По словам депутата, проверки могут касаться случаев вероятного незаконного оформления инвалидности и использования медицинских заключений для уклонения от мобилизации. В качестве примера она привела мужчин, у которых оформлены медицинские ограничения, но при этом они посещают спортзалы и рестораны.

Помимо пересмотра заключений ВЛК, предлагается ужесточить ответственность за выдачу заведомо ложных медицинских документов. Также обсуждается уголовная ответственность для сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки за незаконную мобилизацию.

В то же время решение о массовом пересмотре всех заключений ВЛК пока не принято. Озвученные предложения требуют дальнейшей законодательной проработки.

Источник: Юлия Яцик, интервью каналу «Суперпозиция»

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