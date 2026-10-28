Ministerstwo Obrony Ukrainy rozważa możliwość ponownego rozpatrzenia orzeczeń komisji wojskowo-lekarskich (KWL), na podstawie których niektórzy podlegający obowiązkowi wojskowemu otrzymali status osób niezdolnych do służby lub uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności.

Oświadczyła to posłanka Julia Jacyk w wywiadzie dla kanału „Superpozycja”.

Według posłanki kontrole mogą dotyczyć przypadków prawdopodobnego bezprawnego uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności oraz wykorzystywania zaświadczeń lekarskich w celu uniknięcia mobilizacji. Jako przykład podała mężczyzn, którzy mają orzeczenia o ograniczeniach zdrowotnych, ale jednocześnie uczęszczają na siłownię i do restauracji.

Oprócz weryfikacji orzeczeń komisji lekarskiej proponuje się zaostrzenie odpowiedzialności za wydawanie świadomie fałszywych dokumentów medycznych. Rozważana jest również odpowiedzialność karna dla pracowników terytorialnych ośrodków rekrutacyjnych i wsparcia społecznego za nielegalną mobilizację.

Jednocześnie decyzja o masowej weryfikacji wszystkich orzeczeń komisji lekarskiej nie została na razie podjęta. Przedstawione propozycje wymagają dalszych prac legislacyjnych.

Źródło: Julia Yatsyk, wywiad dla kanału „Superpozycja”

Wcześniej Sąd Miejsko-Rejonowy w Sławucie w obwodzie chmielnickim pociągnął do odpowiedzialności administracyjnej kobietę, która rzuciła kamieniem w pracownika terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego, ale trafiła w samochód policyjny i rozbiła szybę. Sąd uznał kobietę za winną drobnego chuligaństwa, nakładając na nią grzywnę w wysokości 85 hrywien, a także zobowiązał ją do uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 665,60 hrywien.

W Aleksandrii sąd uznał za winnego 36-letniego mieszkańca miasta, który administrował społecznością na Telegramie i rozpowszechniał w niej informacje o działalności terytorialnych centrów rekrutacyjnych. Mężczyzna został skazany za utrudnianie legalnej działalności Sił Zbrojnych Ukrainy w okresie wyjątkowym na podstawie części 1 art. 114-1 Kodeksu karnego Ukrainy. Oskarżenie w sądzie poparli prokuratorzy.

W obwodzie lwowskim kierowca minibusa podczas kontroli dokumentów ewidencyjnych uderzył żołnierza terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego (TCR i WS) drewnianą pałką w głowę. Mężczyźnie postawiono zarzuty, a sąd nałożył na niego całodobowy areszt domowy.

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