乌克兰国防部正在考虑重新审查军事医疗委员会（ВЛК）的结论，部分应征人员正是基于这些结论被认定为不适合服役或办理了伤残手续。

议员尤利娅·亚齐克在接受“超级立场”频道采访时透露了这一消息。

据这位议员称，审查可能涉及涉嫌非法办理伤残认定以及利用医疗结论逃避动员的情况。她举例提到，有些男性虽然被认定存在健康限制，却同时光顾健身房和餐厅。

除重新审查医疗鉴定委员会的鉴定结果外，还提议加强对出具明知虚假的医疗文件行为的问责。此外，针对地区征兵与社会支持中心工作人员因非法动员而应承担的刑事责任，目前也在讨论之中。

不过，目前尚未通过关于大规模复核所有专家医疗委员会结论的决定。上述建议尚需进一步的立法完善。

来源：尤利娅·亚齐克，接受“超级立场”频道采访

此前，赫梅利尼茨基州斯拉武特市及区法院对一名向地区征兵与社会支持中心工作人员投掷石块、却误击警车并砸碎车窗的女子处以行政处罚。 法院认定该女子犯有轻微寻衅滋事罪，判处85格里夫纳罚款，并责令其支付665.60格里夫纳的诉讼费。

在亚历山德里亚，法院判定一名36岁的当地居民有罪，该男子曾管理一个Telegram群组，并在其中传播关于地区征兵中心活动的信息。 该男子因在特殊时期妨碍乌克兰武装部队的合法活动，被依据《乌克兰刑法典》第114-1条第1款判处有罪。检察官在庭审中支持了该指控。

在利沃夫州，一名小巴司机在检查军事登记文件时，用木棒击打了一名来自地区征兵与社会支持中心（ТЦК та СП）的军人的头部。 该男子已被告知涉嫌犯罪，法院对其下达了全天候居家监禁的裁决。

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