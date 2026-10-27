Rada Najwyższa uchwaliła ustawę przedłużającą terminy wydawania zezwoleń na pobyt czasowy dla cudzoziemców i bezpaństwowców pełniących służbę w Siłach Obronnych Ukrainy. Za przyjęciem tej decyzji zagłosowało 282 posłów.

Ustawa dotyczy cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy służą na podstawie umowy w Siłach Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej oraz Państwowej Specjalnej Służbie Transportowej.

W przypadku żołnierzy, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie poprzednich zmian, termin złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy zostaje przedłużony z sześciu miesięcy do jednego roku.

Osoby zawierające umowę zgodnie z nowymi przepisami będą miały trzy miesiące legalnego pobytu na Ukrainie na załatwienie niezbędnych dokumentów.

Określonym kategoriom żołnierzy, którzy nie zdążyli uzyskać zezwoleń w wyznaczonym terminie, umożliwi się uregulowanie statusu do 10 maja 2027 roku.

Ponadto cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy zakończyli służbę wojskową bez wydanego zezwolenia, będą mogli legalnie przebywać na Ukrainie przez kolejne trzy miesiące.

Dlaczego zaistniała potrzeba zmiany ustawy

Przypomnijmy, że ustawa nr 4730-IX, która weszła w życie 10 maja 2026 r., wprowadziła obowiązek uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy dla zagranicznych żołnierzy.

Osoby, które zawarły umowę wcześniej, miały złożyć wnioski o dokumenty do 10 listopada 2026 r. Jednak ze względu na wykonywanie zadań bojowych i inne okoliczności część żołnierzy mogła nie zdążyć tego zrobić.

W parlamencie podkreślano, że przedłużenie terminów jest konieczne, aby żołnierze nie utracili podstaw prawnych do pobytu na Ukrainie.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie po wejściu w życie uchwalonej ustawy.

Informację tę opublikowano na stronie internetowej Rady Najwyższej. Odpowiednie zmiany przewiduje projekt ustawy nr 16094, który właściwa komisja parlamentarna zaleciła wcześniej przyjąć w wersji podstawowej oraz w całości.



Zezwolenie na pobyt na Ukrainie: otwórz drzwi do nowych możliwości.

Rada przyjęła w pierwszej czytelności projekt ustawy o zezwoleniach na pobyt dla cudzoziemców w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

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