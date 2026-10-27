议会延长了在乌克兰武装部队服役的外国公民办理居留证的期限

乌克兰最高拉达通过了一项法律，将服役于乌克兰国防军的外国人和无国籍人士办理临时居留证的期限予以延长。共有282名议员对该决议投了赞成票。

该法律适用于在乌克兰武装部队、国民卫队和国家运输特别局服役的合同制外国人及无国籍人士。

对于在先前修订生效前已签订合同的军人，申请临时居留证的期限将从六个月延长至一年。

根据新规定签订合同的人员，将享有在乌克兰合法居留三个月的时间以办理必要文件。

对于未能在规定期限内办理居留证的特定类别军人，将允许其在2027年5月10日前完成身份登记。

此外，未办理居留证即从军中退役的外国公民和无国籍人士，可在乌克兰合法居留三个月。

为何需要修改法律

需要指出的是，于2026年5月10日生效的第4730-IX号法律，规定外国军人必须办理临时居留证。

此前已签订合同的人员本应在2026年11月10日前办理相关手续。然而，由于执行作战任务及其他原因，部分军人可能未能及时完成此项手续。

议会强调，延长申请期限是必要的，以确保军人不会丧失在乌克兰居留的合法依据。

新规定将在该法案生效后开始实施。

乌克兰最高拉达网站发布了相关消息。相关修改内容载于第16094号法案，该法案此前已获得议会相关委员会的推荐，建议作为基础草案并整体通过。



乌克兰居留证：开启新机遇之门。

议会已将关于乌克兰武装部队（ZSU）外国人员居留证的法案作为基础草案通过。

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