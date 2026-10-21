Именины связаны с памятью святого, в честь которого человек получил имя. В католической традиции 21 октября поминают, в частности, святую Урсулу и её сподвижниц, святую Селину из Мо и святого Гилариона. В разных европейских странах с этой датой также связывают другие имена.

Женские имена 21 октября

Урсула — имя латинского происхождения, означающее «маленькая медведица». Оно связано со святой Урсулой, которую почитают 21 октября. В некоторых странах это одно из самых известных именных имен этой даты.

Селина — имя, которое часто связывают с греческим словом selēnē, то есть «луна». Оно имеет мягкое звучание и ассоциируется с ночным небом. В католическом календаре в этот день поминают святую Селину из Мо — христианку, которую почитают за её религиозную жизнь.

Лаура — имя латинского происхождения, связанное со словом laurus — «лавр». В древности лавровый венок был символом победы и почёта. 21 октября в католическом календаре поминают святую Лауру из святой Екатерины Сиенской.

Клементина — женская форма имени Клементин, происходящая от латинского слова clemens — «милосердный», «кроткий». Имя ассоциируется с доброжелательностью и спокойствием. В польском календаре именины Клементины также отмечаются 21 октября.

Урсула и её варианты — Уршула, Орсула, Уршу́ле — распространены в различных европейских языках. Они имеют общее происхождение, но звучат по-разному в зависимости от страны. В Германии, Испании, Италии, Польше и Словакии это имя или его местные формы связывают с 21 октября.

Мужские имена 21 октября

Гиларион — имя греческого происхождения, означающее «радостный» или «веселый». 21 октября поминают святого Гилариона, известного в христианской традиции как подвижника и основателя монашеской жизни в Палестине.

Гиларий — имя латинского происхождения, родственное Гилариону. Оно также связано со значением «веселый», «радостный». В польском календаре именинов 21 октября можно встретить именно эту форму.

Гаспар — один из вариантов имени Каспар. Его традиционно связывают с персидским происхождением и толкуют как «сокровищник» или «тот, кто хранит сокровища». 21 октября католический календарь упоминает святого Гаспара дель Буфало — священника и основателя миссионерской общины.

Виатор — имя латинского происхождения, которое можно перевести как «путешественник» или «странник». В католическом календаре 21 октября почитают святого Виатора Лионского, который служил в церкви и сопровождал епископа Юста.

Венделин — имя германского происхождения. Его связывают со святым Венделином, которого почитают в католической традиции 21 октября. В некоторых европейских странах это имя сохранилось до наших дней, хотя в Украине оно встречается нечасто.

Бертольд — имя древнегерманского происхождения. Его составляющие традиционно связывают со значениями «яркий» и «известный». В этот день католические источники упоминают святого Бертольда Пармского.

Мальх — имя, связанное с раннехристианским подвижником Мальхом Сирийским, которого поминают 21 октября. Его история известна благодаря рассказу святого Иеронима о жизни монаха. Это редкое имя, которое преимущественно встречается в исторических и религиозных текстах.

Вендолин — вариант имени Венделин, распространённый в некоторых европейских традициях. Его связывают с германскими языками и почитанием святого Венделина. В современной Украине это имя почти не используется.

Бернард — имя германского происхождения, образованное из слов, означающих «медведь» и «сильный», «смелый». Его обычно толкуют как «сильный, как медведь». Бернард относится к традиционным европейским христианским именам.

Ян — краткая форма имени Иван, распространенная в Польше, Чехии, Словакии и других странах Европы. Оно имеет древнееврейское происхождение и означает «Бог милостивый». В некоторых календарях именинов Ян также указан среди имен, связанных с 21 октября.

Клемент — мужское имя латинского происхождения, означающее «милосердный» или «кроткий». Оно родственно женскому имени Клементина. Имя имеет древнюю христианскую историю и встречается в календарях различных европейских стран.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день чествования святого, имя которого носит человек. Для христиан это повод вспомнить своего небесного покровителя, помолиться и поблагодарить за поддержку и защиту. В то же время именины могут стать прекрасным поводом собраться с родными, пообщаться с друзьями и услышать теплые слова.

Праздновать этот день можно по-разному. Кто-то посещает храм, кто-то проводит время с семьёй или устраивает небольшую встречу с близкими. Не обязательно готовить большое застолье или покупать дорогой подарок. Часто достаточно искреннего поздравления, внимания и заботы.

Как поздравить с именинами 21 октября

Поздравление с Днём ангела может быть кратким, но личным. Главное — пожелать человеку того, что действительно имеет для него значение: здоровья, мира, любви, внутреннего спокойствия и сил преодолевать трудности.

Вот несколько вариантов поздравлений:

Для близкого человека: «Поздравляю с Днём ангела! Желаю крепкого здоровья, искренней любви, душевного покоя и как можно больше счастливых моментов. Пусть рядом всегда будут люди, которые поддерживают и ценят тебя».

Для друга или коллеги: «С именинами! Пусть в жизни будет больше хороших новостей, приятных встреч и поводов для радости. Желаю успехов в делах, гармонии и осуществления задуманного».

Для родных: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть в сердце всегда будет тепло, в доме — уют, а каждый новый день приносит надежду и хорошие перемены. Желаю мира, здоровья и Божьего благословения».

21 октября — повод вспомнить о людях, которые отмечают именины, и уделить им чуть больше внимания. Даже простое сообщение или телефонный звонок могут сделать этот день приятнее.