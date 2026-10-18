В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что укрепление противовоздушной обороны остается безусловным первоочередным приоритетом в международном сотрудничестве, а уже на следующей неделе в Европе состоятся встречи, призванные существенно усилить защиту украинского неба.

Глава государства подчеркнул, что европейские партнеры четко осознают необходимость наращивания поддержки Украины для сохранения человеческих жизней.

Президент также сообщил о ежедневной коммуникации украинской команды с представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе переговоров стороны обсудили реальную ситуацию на фронте, российские удары по энергетической инфраструктуре и ключевые вопросы поставки систем Patriot, которые способны спасти тысячи жизней и зависят от решений американской стороны.

Источник: видеообращение президента.

Украина исчерпала запас ракет-перехватчиков для произведенных в США систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом CNN сообщило со ссылкой на осведомленный о ситуации источник.

Украина регулярно сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков для американских систем ПВО Patriot, но это не означает, что поставки полностью прекратились. Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер пояснил, что Киев получает новые боеприпасы небольшими партиями, а имеющиеся запасы могут иссякнуть уже в середине месяца.

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