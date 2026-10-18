Директор МВФ подтвердила поддержку Украины, но напомнила о реформах

Исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева провела беседу с председателем Национального банка Украины Андреем Пышным и подтвердила непоколебимую поддержку Украины со стороны фонда.

В ходе встречи стороны обсудили важность продолжения реформ и международной помощи для обеспечения экономической стабильности. Представители украинской делегации подчеркнули приоритетность успешного проведения объединенного второго и третьего обзора программы расширенного финансирования до конца текущего года, что требует своевременного обеспечения внешних ресурсов на следующий год.

Источник: МВФ.

МВФ оценил дефицит финансирования Украины до 2029 года. Украина, по предварительной оценке Международного валютного фонда, может столкнуться с дефицитом внешнего финансирования на общую сумму около $54 млрд.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления на министерском круглом столе в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка заявил, что потребность страны во внешнем бюджетном финансировании только на 2027 год составляет более 52 млрд долларов.

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