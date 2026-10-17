Українська бронетехніка та німецька MBDA готують спільні оборонні розробки

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Українська компанія «Українська бронетехніка» працює над спільними продуктами з німецьким оборонним концерном MBDA, запуск яких планують найближчим часом. Про це повідомив генеральний директор компанії Владислав Бельбас під час зустрічі делегацій оборонно-промислових комплексів України та Німеччини.

«Ми працюємо з компанією MBDA і плануємо запуск спільних продуктів із ними найближчим часом», – сказав Бельбас.

За його словами, співпраця з німецькими партнерами є частиною розвитку спільних оборонних проєктів між Україною та Німеччиною.

У червні 2026 року «Українська бронетехніка» та MBDA підписали меморандум про стратегічне партнерство. Початковими напрямами співпраці визначили розробку засобів ураження на великій дальності та систем протидії безпілотникам. Сторони також розглядають спільні виробничі проєкти й перспективу створення спільного підприємства.

У лютому 2024 року MBDA Deutschland також уклала угоду про співпрацю з українським державним оборонним концерном «Укроборонпром». Вона передбачала опрацювання можливостей спільних досліджень, розробки, виробництва та інвестицій у системи протиповітряної оборони, зокрема засоби протидії безпілотникам.

Джерело: Главком

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