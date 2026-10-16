Мешканця Миколаєва засудили до 11 років за вбивство матері

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За публічного обвинувачення прокурорів Окружної прокуратури міста Миколаєва суд визнав 42-річного місцевого жителя винним в умисному вбивстві матері за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що в травні 2019 року чоловік проживав разом із матір’ю. Між ними виникла сварка, під час якої він через особисту неприязнь вирішив убити жінку.

Перебуваючи разом із матір’ю на балконі квартири на сьомому поверсі багатоквартирного будинку, чоловік обома руками виштовхнув її вниз. Унаслідок падіння з висоти жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

Зібрані під час досудового розслідування докази в сукупності підтвердили вину обвинуваченого.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою. Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура. На Прикарпатті 18-річну матір засудили до семи років за вбивство немовляти. На Кіровоградщині чоловіка засудили до 15 років за зґвалтування 13-річної дівчинки. Нагадаємо, у Вінницькій області судитимуть жителя Хмільницького району, якого звинувачують у систематичному зґвалтуванні своєї 14-річної падчерки. У Києві п’яний чоловік напав на підлітків. У Хмельницькій області чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів. Унаслідок нападу один правоохоронець загинув, ще один дістав поранення.

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