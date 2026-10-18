Переход на зимнее время в Украине происходит по привычному графику: на зимнее время переходят в последнее воскресенье октября, а на летнее — в последнее воскресенье марта. В этом году стрелки нужно будет перевести в ночь с 24 на 25 октября.

В четыре утра часы нужно перевести на час назад — на три часа. То есть ночь станет на час длиннее, и можно будет поспать чуть больше. Смартфоны, компьютеры и другие устройства обычно меняют время автоматически, если в настройках включена функция автоматического определения времени. Механические часы, а также устройства без автоматической настройки придется перевести вручную.

В настоящее время порядок исчисления времени в Украине регулирует постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

Почему часы до сих пор переводят, хотя Рада одобрила отмену

16 июля 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 4201 «Об исчислении времени в Украине». Он предусматривает отмену сезонного перевода часов и введение единого киевского времени — UTC+2. По замыслу авторов, Украина должна была остаться на зимнем времени, а ежегодные переходы на летнее и обратно должны были прекратиться.

Однако президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал этот закон. Поэтому он не вступил в силу, а сезонный переход на летнее время продолжается по действующим правилам. Именно из-за этого украинцам придется переводить часы и осенью 2026 года.

Откуда взялась традиция переводить часы

Идея сезонного изменения времени возникла для более рационального использования светового дня и экономии электроэнергии. Одной из первых стран, где ввели такую практику, стала Великобритания: сезонный переход на летнее и зимнее время начали применять там в 1908 году. Впоследствии его распространили и другие государства. В Украине часы традиционно переводят дважды в год — весной и осенью. Но если закон № 4201 подпишут и он вступит в силу, правила изменятся: сезонные переходы отменят, а страна будет жить по постоянному киевскому времени.

Таким образом, в ночь на 25 октября 2026 года часы в Украине нужно будет перевести на один час назад. Несмотря на решение Верховной Рады об отмене сезонного перехода, соответствующий закон пока не вступил в силу.