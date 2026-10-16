В Херсоне бывшую проректоршу морской академии будут судить за внедрение образовательных стандартов РФ

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшей проректора Херсонской государственной морской академии, которую подозревают во внедрении образовательных стандартов государства-агрессора в учебном заведении на временно оккупированной территории Украины.

По данным следствия, после захвата Херсона российскими войсками бывшая проректор добровольно согласилась занять должность «первой проректор» в незаконно созданном оккупационной администрацией учебном заведении — «Херсонская государственная морская академия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова».

Следствие утверждает, что обвиняемая участвовала в организации работы этого учебного заведения. В частности, она способствовала переходу образовательного процесса на стандарты Российской Федерации и организации обучения на русском языке.

В июле 2022 года, согласно материалам дела, женщина возглавила комиссию представителей трудового коллектива. Эта комиссия утвердила устав учреждения и уполномочила его руководителя зарегистрировать документ в соответствии с законодательством РФ.

Специальное досудебное расследование проводили следователи Главного управления Национальной полиции в Херсонской области под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.

После направления обвинительного акта в суд дело должно быть рассмотрено в установленном законом порядке. Выдвинутые обвинения должны быть доказаны в суде.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре. Обвинение предъявлено по части 3 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

В одной из гимназий Днепра проводят проверку после жалобы матери первоклассницы о возможном использовании русского языка учительницей на уроке английского. Женщина, являющаяся военнослужащей, заявила, что после её замечания её 6-летнюю дочь выгнали из класса. В учебном заведении нарушение языкового законодательства отрицают.

Читай нас в