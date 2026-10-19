Календарь грибника на 19–25 октября 2026 года: где искать поздние грибы и правила осеннего сбора

Вторая половина октября — это завершающий этап активного грибного сезона в большинстве регионов, когда лес дарит последние ценные находки перед наступлением холодов. Хотя разнообразие видов постепенно уменьшается из-за понижения ночных температур, опытные грибники знают, что именно в этот период можно собрать лучший урожай для зимних заготовок, особенно в хвойных и смешанных лесах.

Прогноз активности грибов на неделю

В период с 19 по 25 октября будут влиять влажность почвы и утренние заморозки, которые уже характерны для конца октября.

19–20 октября. Дни после возможных осадков и туманов благоприятны для обхода лиственных и смешанных лесов. В это время под слоем опавшей листвы и хвои продолжают активно расти поздние пластинчатые виды и трутовики.

21–22 октября. Снижение дневных температур и ветреная погода могут привести к быстрому высыханию лесной подстилки на открытых полянах. Поиски стоит перенести в укромные овраги, густые кустарники и молодые хвойные насаждения, где влага удерживается дольше.

23–25 октября. Конец недели характеризуется стабильной осенней погодой. Даже при легких ночных заморозках мицелий некоторых видов грибов даёт последнюю мощную волну плодоношения, особенно после солнечного прогрева леса в обеденные часы.

Что собирать в лесу в этот период

Зимние опята и осенние остатки. В это время на пеньках, поваленных стволах и живых деревьях (преимущественно тополях, ивах и осинах) массово появляются зимние опята, которые выдерживают даже небольшие приморозки. Их отличает медово-жёлтый или оранжевый шляпку и бархатистая ножка. Также кое-где ещё встречаются поздние формы осенних опят.

Белые грибы и маслятки. В сосновых борах и боровых смешанных лесах всё ещё можно найти крепкие поздние белые грибы (боровики), которые отличаются более тёмными шляпками и более плотной мякотью по сравнению с летними сородичами. Также в сосняках встречаются маслятки зернистые и поздние.

Зеленушки и подзеленки. Эти грибы получили своё название благодаря характерному желто-зелёному цвету, который сохраняется даже после варки. Они растут в сухих сосновых лесах на песчаных почвах и часто полупогружены в мох или песок, поэтому требуют тщательной очистки от песка во время сбора.

Вешенки и сирожки. На стволах лиственных деревьев можно найти свежие колонии вешенок обыкновенных. Кроме того, на опушках встречаются устойчивые к холоду виды сирожек с плотными мясистыми шляпками.

Основные правила безопасного и успешного сбора

Избегайте старых и перемерзших грибов: грибы, которые уже пострадали от сильных ночных заморозков и стали мягкими или водянистыми, лучше не собирать, поскольку в них начинаются процессы распада белков.

Тщательно проверяйте незнакомые виды: осенью в лесу растёт количество поздних грибов, которые внешне могут напоминать съедобные, но при этом быть опасными. При малейшем сомнении оставляйте находку в лесу.

Одевайтесь теплее и удобнее: осенний лес требует многослойной одежды, непромокаемой обуви и средств защиты от влаги, ведь утренняя роса и туманы в этот период держатся очень долго.

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