Отец украинского актёра и военнослужащего Владимира Ращука находится в Мариуполе, который оккупирован Россией. Ращук рассказал, удаётся ли ему поддерживать связь с отцом и как полномасштабная война повлияла на их отношения.

Из-за различия взглядов и позиций по поводу войны Владимир Ращук не общался со своим отцом Анатолием Ращуком. Однако со временем мужчина сам восстановил отношения с сыном: «Сейчас мы общаемся и стараемся делать это даже чаще. Он пережил непростую операцию. Мне кажется, он осознал, что в чём-то ошибался, что не всегда был прав. Он сам вышел на контакт».

По словам Ращука, он с отцом избегает разговоров о войне. Однако из-за оккупации между сыном и отцом сохраняется дистанция. Актёр отметил, что отцу тяжело, ведь неизвестно, удастся ли им воссоединиться.

«Мы не затрагиваем темы политики и войны, говорим о нейтральном: здоровье, наши дела. Он много плачет, потому что понимает, что неизвестно, когда мы увидимся и увидимся ли вообще. Родителей не выбирают, как ни крути... Он мой папа. Раньше жил в Донецке, а теперь вернулся в Мариуполь. Что могу сказать? Живёт. Если не уезжает, значит, устраивает», – высказался защитник.

Владимир Ращук родился в Мариуполе. Он вспомнил родной город и рассказал, как в начале полномасштабного вторжения россияне убили его близкого друга. Мужчины были знакомы ещё с детства, для Ращука он был родным человеком.

«У меня там также оставался лучший друг. Его убила ракета в 2022 году, почти в самом начале полномасштабной войны. Это был даже не просто друг – он был мне ближе, чем брат. Наши мамы еще с колясками вместе гуляли. Страшная утрата, его похоронили возле собственного дома».

Сейчас Владимир Ращук служит в ВСУ. Он является офицером в одной из бригад Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщается со ссылкой на интервью актера Oboz.ua.

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