Почти 2700 дронов за неделю — Сибига привёл данные о российских атаках

Россия не выполнила ни одного обязательства в рамках объявленного энергетического перемирия и продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. В посте в соцсети X он сообщил, что с момента объявления президентом США Дональдом Трампом энергетического перемирия Россия совершила 76 атак на энергетические объекты Украины. Из-за российских ударов десятки тысяч украинских семей остаются без электроэнергии. «Сигнал не может быть яснее: Москва не выполнила ни одного обязательства», — подчеркнул Сибига.

По словам министра, Россия продолжает массированные воздушные атаки. Только за одну неделю российские войска запустили по Украине почти 2700 ударных беспилотников, сбросили 1700 авиабомб и выпустили 66 ракет. Сибига также заявил, что Москва стремится добиться ослабления санкций, не меняя своего поведения. По его мнению, Россия пытается сохранить доходы, которые помогают финансировать войну, одновременно создавая видимость дипломатических усилий без реальных обязательств прекратить убийства украинцев.

Сибига призвал не ослаблять санкции

Глава украинского МИД предостерег международных партнеров от ослабления экономического давления на Россию. Он считает, что такой шаг может дать Кремлю дополнительные ресурсы для продолжения войны против Украины. «Ослабление экономического давления в таких условиях может предоставить Кремлю дополнительные ресурсы для финансирования войны. Пришло время нашим партнерам сделать необходимые выводы», — написал министр.

Сибига подчеркнул, что международные усилия по прекращению войны должны сопровождаться усилением давления на Москву. В частности, речь идет об ограничении доходов, которые Россия использует для финансирования агрессии, и о поддержке способности Украины защищать города и энергетическую инфраструктуру. По словам министра, ответственность за продолжение войны лежит на России. Поэтому ослабление экономического давления на неё без прекращения атак не будет способствовать достижению мира. «Снижение затрат на её агрессию в то время, когда она продолжает атаковать Украину, не принесёт мира. Это лишь облегчит финансирование дальнейшей агрессии», — подытожил Сибига.

Украинский министр призвал партнеров учитывать действия России при принятии дальнейших решений относительно санкций и дипломатических усилий. По его мнению, любые договоренности о прекращении войны должны предусматривать реальные обязательства Москвы, а не только заявления о готовности к переговорам. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Андрей Сибига.