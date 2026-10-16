Украина получит дополнительные F-16 от Бельгии до конца года — Зеленский

Украина ожидает поставку дополнительных истребителей F-16 из Бельгии до конца 2026 года.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе.

По словам главы государства, бельгийская сторона достигла соответствующих договоренностей с Украиной.

Зеленский также отметил, что украинские пилоты используют F-16 для перехвата реактивных ударных дронов типа «Шахед» и демонстрируют хорошие результаты.

Французская авиастроительная компания Dassault Aviation провела летные испытания двух алгоритмов искусственного интеллекта на истребителе Rafale. Речь идет о технологиях, которые в перспективе могут использоваться для совершенствования бортовых систем самолета.

Ранее сообщалось, что французский истребитель Rafale получит боевой искусственный интеллект от Harmattan AI. Этот ИИ также будет использоваться на украинских беспилотниках Raybird производства Skyeton, что обеспечит совместимость систем и повысит эффективность операций.

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