Словакия и Венгрия не хотят финансировать новый кредит Украине

Украина обратилась к Европейскому союзу с просьбой о предоставлении нового кредита в размере 70 млрд евро на 2027 год. Причина — значительные расходы, связанные с полномасштабной войной, и необходимость обеспечения финансирования государства. Словакия и Венгрия не готовы участвовать в финансировании этого кредита. Такая позиция означает, что вопрос дальнейшей финансовой поддержки Украины остается предметом споров между странами Евросоюза.

Во время саммита в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам европейских государств с призывом найти средства для дальнейшей поддержки страны. По его словам, в следующем году война обойдётся Украине в 155 млрд евро. Эти средства необходимы для покрытия масштабных потребностей страны в условиях войны. Поэтому Киев ищет дополнительные источники финансирования, в частности среди европейских партнёров.

В то же время важно различать новый кредит на 70 млрд евро и уже согласованную помощь. Евросоюз ранее пообещал Украине кредит на 90 млрд евро, который должен помочь покрыть насущные финансовые потребности в 2026–2027 годах. Европейская комиссия планирует предоставлять эти средства постепенно.

Почему Фицо выступил против нового кредита

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в финансировании нового кредита для Украины. По его словам, такой же позиции придерживается премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Об этом сообщили Denník N и словацкое информационное агентство TASR. Фицо также высказался по поводу переговоров о долгосрочном бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы. По его словам, страны-члены пока не могут согласовать общую позицию. Он считает, что договориться до конца года, как этого стремится председатель Европейского совета Антониу Кошта, будет сложно.

Словацкий премьер назвал «опасным» увязывание переговоров о будущем бюджете ЕС с финансированием Украины. По его мнению, эти вопросы не стоит объединять в один переговорный процесс.

В то же время Фицо заявил, что Словакия готова поддерживать Украину в других направлениях. Среди них он назвал образовательные проекты, развитие дорожной инфраструктуры и энергетические соединения. То есть словацкое правительство не отказывается от всех форм сотрудничества с Украиной, но выступает против участия в новой позиции на 70 млрд евро.

Фицо призвал больше говорить о мирных инициативах

Отдельно Роберт Фицо раскритиковал ход саммита в Брюсселе. По его словам, участники встречи уделили недостаточно внимания мирным инициативам и возможностям завершения войны между Россией и Украиной.

Его заявления прозвучали на фоне обсуждения финансовых потребностей Украины и дальнейшей поддержки со стороны Евросоюза. Киев настаивает на поиске средств, необходимых для продолжения обороны и обеспечения функционирования государства, в то время как позиции отдельных стран ЕС по поводу нового кредита различаются.

Речь идет о запросе Украины на дополнительные 70 млрд евро в 2027 году. В то же время уже согласованный кредит на 90 млрд евро должен покрыть часть неотложных потребностей страны в 2026–2027 годах. Заявления Словакии и Венгрии касаются их участия в новом финансовом механизме, а не отменяют сам факт предварительной договоренности ЕС о кредите. Об этом сообщает Dennik.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что 5 ноября во Львове состоятся межправительственные переговоры между Словакией и Украиной.

Финляндия предоставит кредит в размере 50 млн евро Международной ассоциации развития (IDA), входящей в Группу Всемирного банка. Средства планируется направить на финансирование восстановления Украины.